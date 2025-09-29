Joaquín Sánchez se abre en canal para explicar el peor momento con Susana Saborido y no fue por Claudia Bavel

La relación entre Joaquín Sánchez y su esposa, Susana Saborido, pendió de un hilo. Así lo explicó la pareja en la última emisión de 'Emparejados'. No obstante, todo hacia indicar que podía ser por los mensajes privados que mantuvo el ex del Real Betis con Caludia Bavel, actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans, pero no fue por ello.

Uno de los momentos más complicados que vivió la pareja fue cuando estuvo jugando en la Fiorentina, ya que el sevillano no se sintió cómodo fuera de los terrenos de juegos. Algo que perjudicó su relación con Saborido.

"Mi mujer se agobió muchísimo, no nos acostumbrábamos", reconoció el ex del Betis. Tampoco sus hijas, especialmente Daniela, estaban cómodas viviendo en Florencia. "Daniela lo estaba pasando muy mal en el colegio", relató.

"Nosotros tampoco estábamos bien por todo lo que nos estaba pasando. Nos superó un poco", comentó el exfutbolista en el programa de Antena 3. Una situación que puso a prueba la relación durante varios meses, aunque con paciencia y cariño lograron superar la crisis.

"Esto fue lo que nos permitió superar esas circunstancias que para mí fueron difíciles porque era la primera vez que nos íbamos a vivir fuera", sentenció.

Gracias al programa de 'Emparejados' se está pudiendo ver que la complicidad entre ambos es espectacular. Por otra parte, Saborido desveló una anécdota que vivieron juntos en el circuito de Jérez. "La chavala era guapísima, pero es que eran muy descarados", comentó sobre los celos que le surgieron al ver a su pareja con un amigo 'flirteando' con una chica.

En ese instante del programa, Joaquín se sinceró diciendo que él es "más celoso" que Susana. Además, contó uno de los momentos que peor lo pasó, cuando Susana salió de fiesta con sus amigas y no le respondía al teléfono.

Las confesiones de ambos dejaron a la audiencia de 'Emparejados' sorprendidos tras no mencionar la historia que vivió el ex del Betis con Bavel, donde los mensajes mostraban el interés real que tenía en conocerla personalmente.