Joaquín Sánchez (45 años): exfutbolista: "Evito la bollería y el pan, como mucha verdura. En esta etapa de la vida te cuidas o te cuidas"

Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María, 1981) es el jugador con más partidos disputados en la historia del Real Betis Balompié, donde pasó 14 temporadas, la mayor parte de su carrera deportiva. Además, comparte el récord de más partidos disputados en Primera División (622) con el exportero Andoni Zubizarreta.

De hecho, el extremo es el único futbolista que ha marcado un gol en la Liga durante cuatro décadas distintas (90, 00, 10 y 20). Con la selección española, Joaquín disputó dos Copas del Mundo y una Eurocopa, sumando 51 partidos en total.

El andaluz comenzó a jugar a fútbol en el C.D. Los Frailes y, posteriormente, en el C. D. San Luis. Más tarde, entró en la cantera del Real Betis Balompié y debutó con el primer equipo con 19 años. Con el club verdiblanco, consiguió una Copa del Rey y jugó la Liga de Campeones de la UEFA.

Joaquín Sánchez, en 'El Hormiguero', bromea junto a Pablo Motos sobre el pelo. / Antena 3

En 2006, el Valencia C.F. pagó 25 millones de euros por su traspaso, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del equipo che. Después de cinco temporadas y una Copa del Rey, el futbolista portuense fue fichado por el Málaga C.F. un año antes de terminar su contrato.

Aunque logró clasificarse para la UEFA Champions League, el club boquerón desmanteló el proyecto y vendió a Joaquín por 2 millones de euros a la ACF Fiorentina. En Italia, quedó subcampeón de la Copa Italia y fue eliminado en semifinales de la Europa League.

Por último, Joaquín regresó al Real Betis Balompié en 2015. Como capitán, jugó ocho temporadas más en el equipo verdiblanco y consiguió su segunda Copa del Rey, la tercera del conjunto bético. Tras su retirada, el centrocampista sigue vinculado al club como representante y asesor de la dirección deportiva.

Joaquín Sánchez y Susana Saborido / SPORT.es / Antena 3 (El Hormiguero)

Después de terminar su carrera deportiva, Joaquín se estrenó como presentador de televisión y programas de entretenimiento. Actualmente, el exfutbolista se mantiene en forma con una rutina de entrenamiento y una alimentación equilibrada.

Según recoge 'El Español', así es su primera comida del día: "Desayuno una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevecito frito de categoría. Zumo de naranja y café con leche".

No obstante, reconoce que trata de prescindir de algunos alimentos. "Evito la bollería y el pan, como mucha verdura. En esta etapa de la vida te cuidas o te cuidas", destaca el deportista de élite. En Antena 3 ha grabado 'Joaquín, el novato', 'Joaquín: La penúltima y me voy', 'Emparejados', 'El capitán en América' y 'El capitán en Japón'.