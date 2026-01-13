Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

Joaquín Reyes visita 'El Hormiguero' este martes 13 de enero: así es 'La verdad', su nueva obra de teatro

Joaquín Reyes es un cómico y actor que presenta en 'El Hormiguero' su nueva obra de teatro

El cómico Joaquín Reyes.

El cómico Joaquín Reyes. / ALBA VIGARAY

David Cruz

David Cruz

Joaquín Reyes es el protagonista de esta noche, martes 13 de enero, con su visita a 'El Hormiguero', formato presentado por Pablo Motos al que acude para presentar 'La verdad', la nueva obra de teatro que llegará a los escenarios madrileños desde este 15 de enero de 2026 en el Teatro Infanta Isabel.

Conocido por su trayectoria en programas como 'La hora chanante' o 'Muchachada Nui', así como por su trabajo en cine, teatro y doblaje, Joaquín Reyes vuelve a subirse a las tablas con un proyecto que combina sitcom, ritmo ágil y un texto muy irónico.

Durante su paso por 'El Hormiguero', el conocido actor y humorista hablará de los detalles de la función, de su personaje y del proceso creativo de la obra, además de repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera. Una visita que, conociéndole como le conocemos muchos de sus fans, promete risas y carcajadas.

Además, es muy probable que Joaquín Reyes hable de otros proyectos que tenga en marcha, tanto en teatro como en cine y en televisión. ¿Con qué nos sorprenderá?

'La verdad', la nueva obra de teatro de Joaquín Reyes: desde el 15 de enero, en Madrid

Joaquín Reyes, Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot son los protagonistas de 'La verdad', una obra de teatro que tienes disponible desde este 15 de enero de 2026 de miércoles a domingo desde tan solo 15 euros en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

'La verdad' aborda un tema universal: la delgada línea entre la verdad y la mentira en nuestras vidas cotidianas. una comedia que cala hondo, que 'desnuda' nuestras hipocresías y nos enfrenta a preguntas incómodas.

¿Cuánto de nuestra convivencia social está sustentada en mentiras 'piadosas'? ¿Qué ocurre cuando estas verdades ocultas acaban saliendo a la luz? Con una duración de 90 minutos, ya tienes plan teatral en Madrid con un reparto de lujo.

