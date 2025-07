Joaquín Prat, tajante con el final de 'Sálvame': "Era barato y funcionaba"

Joaquín Prat es uno de los presentadores más laureados de España. Actualmente, el periodista se encuentra en su mejor momento, tanto a nivel profesional como personal. Por ello, el presentador de 'Vamos a Ver' concedió una entrevista en exclusiva a 'El Televisero' para comentar cómo había ido la temporada, entre otros aspectos.

El periodista de Mediaset desveló que esta temporada ha sido "rara" y "atípica", ya que el programa empezó por las mañanas, pero cambio por la vuelta de Ana Rosa. "El balance es que creo que se ha hecho lo mejor para la cadena y todo lo demás es secundarios... Nosotros sabemos adaptarnos a las circunstancias estemos donde estemos", explicó a 'El Televisero'.

Sobre el regreso de Ana Rosa a las mañanas, Prat destapó que "no fue un error de Ana Rosa, fue una decisión de cadena y se decidió así y ya está". Un cambio que perjudicó a 'Vamos a ver', aunque después supieron adaptarse al nuevo horario de mediodía.

Mediaset decidió pasar el programa de Ana Rosa a la tarde para ocupar el puesto de 'Sálvame', pero la apuesta no funcionó.

"Si Ana Rosa se fue a la tarde es porque la cadena lo decidió y, si volvió a la mañana, es porque la cadena también lo decidió así. Cuando tú tienes un contrato con una empresa, tú te debes a la empresa", aseguró.

Por esta razón, el presentador comentó que "yo no hubiese quitado nunca un modelo de programa (como 'Sálvame')", ya que "era barato, funcionaba y te llenaba cuatro o cinco horas de tele, la verdad. Pero como yo no tomo esas decisiones, lo que yo diga va a importar un carajo".

El presentador de Telecinco señaló que "hay decisiones que se toman, que me afectan a mí, que no me hacen ni puta gracia y otras con las que estoy más contento, pero la vida profesional es así".

A pesar de no estar contento con varias decisiones de la cadena, Prat tiene la intención de renovar, aunque expone que la decisión final la tendrá Mediaset.