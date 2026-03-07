Joaquín Prat se sincera sobre quién tiene el mejor "cuerpazo" de la edición de 'Supervivientes 2026'

Ahora que el programa más extremo de la televisión española ha regresado, 'Supervivientes 2026' ha estado en boca de todos los asiduos a la televisión, especialmente después de que se dio a conocer el casting de participantes.

Incluso, César Muñoz lo describió como un elenco de "gente que está muy potente", justo antes de mostrar un vídeo en donde podemos detallar, precisamente, los "cuerpazos" de los participantes de esta edición.

Con nombres de la talla de Jaime Astrain, Maica Benedicto, Álex Ghita, Teresa Seco o Gerard Arias, es inevitable estar atentos al devenir de los acontecimientos, sin embargo, el presentador Joaquín Prat se centró en un detalle: quién tiene el mejor aspecto físico.

Así, pues, durante su paso por 'El tiempo justo', Prat desveló el que él considera "el cuerpazo de la edición", aunque aclarando que no incluye a los "cuerpazos de ellas" ya que se negó a opinar sobre los cuerpos femeninos.

Dicho eso, "el cuerpazo de hombre de esta edición es Jaime Astrain", expuso Prat, incluso a pesar de que Belén Ro apuntó hacia el de Gerard Arias como el más sobresaliente.

"¿Te has fijado bien en los cuerpos? El mejor es el de Jaime Astrain. ¿Que no te has fijado en los cuerpos? No te lo crees ni tú. ¡Vamos, hombre!", sentenció entre risas incrédulas.