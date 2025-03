Joaquín Prat fulmina a Alessandro Lequio por sus hirientes comentarios sobre Terelu Campos: "¡No vamos a jugar a los médicos!"

Terelu Campos sigue generando un montón de reacciones y de contenido a través del programa 'Supervivientes 2025', aunque, por otro lado, son muchas las personas que la critican debido a que su labor en el programa realmente está siendo bastante decepcionante.

Pero una de las cosas que más generó dudas fue la participación de la hija de Terelu, ya que al no ser concursante oficial del programa, el pasado domingo quiso participar en un juego de recompensa, pero este no acabó de las mejores maneras posibles.

Nada más comenzar, tuvo que ser atendida por los médicos que allí se encuentran, aunque para suerte de todos esto únicamente acabó en un susto. Pero la hermana de Carmen Borrego no está aportando porque está en muy baja forma física, pero no por las secuelas que haya podido tener a consecuencia de los dos cánceres de pecho que sufrió en el pasado.

Una de las personas que más ha criticado dichas imágenes ha sido Alessandro Lequio, pues a pesar de que muchos tuvieron en cuenta el valor de ella, este último realmente estalló en críticas hacia la concursante, quedando un momento realmente fuera de lugar.

"¿Tú crees que yo sé algo de cáncer o no? Pregunto. ¿Tú crees que yo tengo alguna idea de personas que han tenido cáncer?". Dichas palabras realmente se encontraba fueran de lugar, lo que rápidamente hizo que Joaquín Prat saltara para evitar que esto siguiera.

"No vamos a jugar a los médicos. No vamos a jugar a los médicos y a los diagnósticos. Nadie pone en duda lo que tú has vivido (Alessandro). Tampoco lo hacemos con Terelu". El presentador con dichas palabras rápidamente frenó a Alessandro.

Este momento fue algo que no estaba bien del todo, sobre todo por las palabras que este utilizaba, pero que rápidamente hizo que Joaquín saltara y evitar que siguiera comentando más cosas del estilo.

No es la primera vez que hay casos de este tipo, por lo que realmente no es nada nuevo, pero eso no quita que las palabras de Alessandro se encuentren totalmente fuera de lugar.