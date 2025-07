Joaquín Padilla cumple uno de los sueños de Jorge Fernández en La Ruleta de la Suerte: "Me encanta"

La Ruleta de la Suerte no sería lo mismo sin Jorge Fernández. El presentador alicantino lleva desde 2006 al frente de uno de los concursos más emblemáticos de la televisión en España.

Un programa que está viviendo una segunda juventud ya que su audiencia no para de crecer cada temporada y son cada vez más los telespectadores los que eligen Antena 3 a la hora de comer para ver cómo los concursantes sueñan con llevarse el coche.

Junto al carismático Jorge Fernández se encuentran dos personas que juegan un papel fundamental en el éxito de La Ruleta de la Suerte como son Laura Moure y Joaquín Padilla.

La famosa azafata del concurso se encarga de dar la vuelta a las letras acertadas en los paneles por los concursantes mientras que el artista ameniza con sus canciones cada programa. Los tres forman un equipo que permite al programa funcionar a la perfección cada día.

Además de cumplir con su función específica, las tres caras visibles de La Ruleta de la Suerte disfrutan trabajando e incluso les da tiempo para cumplir alguno de sus sueños. Todo el mundo sabe cuál es el formato del concurso. Tres participantes hacen girar la ruleta, caen en una casilla, dicen una letra y en caso de acierto suman ese dinero a su bote particular. El concursante que más dinero tiene se enfrenta al panel final donde son premios económicos, desconocidos, pero mucho más atractivos y también tiene la posibilidad de ganar el bote.

Los fans más fieles a La Ruleta de la Suerte conocen a la perfección la vida personal de Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla. Además, estos telespectadores que no fallan nunca a una emisión del concurso quedan completamente inoptizados cuando alguno de los tres habla de sus gustos fuera de las cámaras.

"Me gusta muchísimo"

Aprovechando un panel musical, Jorge Fernández desveló durante un programa de La Ruleta de la Suerte cuál era su canción favorita. De sobras es conocido por cualquier persona aficionada al programa que el presentador no soporta el regaetón, pero sí que es fan de otros estilos como el rock. "Vamos a cantar una canción que me encanta. Me gusta muchísimo, es de Hombres G, pero Marlo también han colaborado haciendo una versión chulísima", afirmaba Jorge Fernández antes de dar paso al panel musical.

Rocío fue la encargada de resolver con mucha facilidad el acertijo con "Algo me dice que voy a pasármelo bien". Sin tiempo para darle la enhorabuena, Joaquín Padilla y su grupo se pusieron a interpretar la canción de Hombres G 'Voy a pasármelo bien'. "Qué temazo. Hombres G tiene muy buenas canciones, pero esta es mi favorita. Estás deprimido, te pones esta canción y te da un subidón", le agradecía Jorge Fernández al cantante de La Ruleta de la Suerte la interpretación de su canción favorita.