Joaquín revela la peor experiencia sexual con su mujer Susana: "Tenía los huevos como la carpeta esta"

El exfutbolista Joaquín Sánchez y Susana Saborido están de enhorabuena tras el estreno de la nueva temporada de su programa en Antena 3, 'Emparejados', donde invitan a otras parejas de famosos a hablar de temas variopintos y a hacer pruebas y juegos, como la resistencia al picante.

Esta misma semana, la pareja andaluza ya fue protagonista durante su visita al programa de la cadena, 'El Hormiguero', donde revelaron con qué famosos tendrían un trío, durante la promoción de su formato.

En el primero de los programas los invitados fueron Bertín Osborne, otro de los primeros invitados del programa de Pablo Motos, y su hija Alejandra, que dejaron uno de los cortos virales del primer programa. El presentador madrileño fue preguntado por si tenía pareja, aunque terminó revelando que se "había cortado la coleta", es decir, que se había hecho la vasectomía. Sin embargo, piensa que "algo no ha salido bien" porque "cuando hace pipí, sale el chorro para allá", indicaba apuntando a la derecha.

La experiencia ardiente de Joaquín y Susana

Más allá de la anécdota de Bertín, la leyenda bética y su mujer recordaron una situación de lo más curiosa durante unas vacaciones en las que se pusieron de acuerdo para vivir un nuevo tipo de experiencia sexual gracias a las cremas de efecto frío y calor.

"Estaba la pobre pagando y le pongo la crema al lado. Ya se volvió 'colorá'. Pero 'colorá', eh", recordaba. Más tarde, sin embargo, el producto no funcionó como el exdeportista de élite esperaba y tuvo que parar en algún momento del acto.

"Cuando llevábamos dos o tres minutitos, yo noté que algo me estaba quemando por aquí. Digo: "No puedo, 'Gordi'". Me levanté, me miré y tenía los huevos como la carpeta esta", indicaba, señalando un archivador rojo. Por eso, Joaquín no tuvo más opción que irse al baño y refrescarse la zona: "Terminé literalmente echándome agüita", se sinceraba.

Entre risas, Susana confirmaba las palabras de su marido: "Fuiste corriendo. Sí, hubo un momento de pim-pam. Pero...", se sinceraba, dejando claro que las cosas no salieron como esperaban.

Esta y el resto de historias y juegos sirvieron para que el formato consiguiera convertirse en el líder en audiencias de la noche del sábado, con un 13% de 'share' y una media de 1,1 millones de espectadoes, sin duda un gran inicio.