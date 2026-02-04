Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión Ter StegenMaccabi Haifa - Barça Youth LeagueClasificación Volta Comunitat ValencianaValencia - Athletic ClubAlbaceteRivales Barcelona CopaPrórroga Copa del ReyFinal Carabao CupEspaña - CroaciaArbeloaAlavés - Real SociedadSemifinales Copa del ReyMercado NBASorteo Copa del ReyEtapa 2 Volta Comunitat ValencianaPresentación Aston MartinJuegos Olímpicos InviernoJuan JoséBalizaIsaac FoutoCuartos Copa de la ReinaReal Madrid - Barcelona Copa de la ReinaDónde ver Test MotoGPSeis NacionesMaldiniCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsPasapalabraJuan Carlos RiveroSeguridad Social
instagramlinkedin

Famosos

Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: "Te tapo las entradas y te quito 20 años"

El exfutbolista acudió a 'El Hormiguero' con su familia para promocionar la próxima temporada del programa que protagonizan en Antena 3, esta vez en Japón

Joaquín Sánchez, en 'El Hormiguero', bromea junto a Pablo Motos sobre el pelo.

Joaquín Sánchez, en 'El Hormiguero', bromea junto a Pablo Motos sobre el pelo. / Antena 3

Pol Langa

Pol Langa

Joaquín Sánchez ya colgó las botas hace algunas temporadas y ahora se dedica a viajar por el mundo junto a su familia con una cámara de Antena 3 siguiéndoles para después emitir el programa 'El capitán en Japón', que ha empezado con una muestra del público, mayoritariamente bético, al canto de "mucho Betis".

Después de su retiro y ya sin la presión de tener que aparecer públicamente prácticamente a diario, el ex del Betis decidió dar el paso y ponerle fin a la pérdida progresiva de pelo. Ahora, después de más de un año y medio, Pablo Motos ha conseguido que el 'Rey de la finta y el esprint' se abriera en este tema.

Joaquín y Pablo Motos mostraron una gran sintonía durante el programa.

Joaquín y Pablo Motos mostraron una gran sintonía durante el programa. / Antena 3

Así, desde 'El Hormiguero', la familia Sánchez-Saborido explicaba su periplo en uno de los últimos países que visitaron, donde había monges con sus cabezas rapadas: "Yo me hubiera rapado la cabeza y me hubiera quedado allí", comentaba Susana Saborido, la mujer del exfutbolista.

"La cabeza me la quería rapar a mí, después del dinero que me ha costado", bromeaba Joaquín, que realmente nunca se ha escondido acerca de su operación capilar y que, además, es socio de una clínica que se encarga de este tipo de cambios estéticos.

La familia Sánchez-Saborido, en 'El Hormiguero'.

La familia Sánchez-Saborido, en 'El Hormiguero'. / Antena 3

Comentó que el proceso tiene un alto grado de éxito si el paciente "tiene una buena zona donante", que se sitúa en la parte de la nuca: "Te pongo 3.500 o 4.000 pelos", apuntaba.

Sin embargo, aunque el proceso puede ser algo doloroso, de hecho comentaba que era "un poco agobiante", el tiempo que tarda el pelo nuevo en agarrar a la cabeza es relativamente rápido: "En cuatro meses empieza a florecer", señalaba el exbético, al menos en su caso.

Respecto al caso de Pablo Motos, Joaquín le aseguraba que "le rellena las entradas y le quita 20 años de encima", un comentario que el presentador se ha tomado a risa, aunque no ha querido aceptar ante el respeto que le hace la operación.

Pablo Motos durante el monólogo inicial en un programa de esta temporada.

Pablo Motos durante el monólogo inicial en un programa de esta temporada. / Antena 3

Pese a las risas, su mujer e hijas reconocía que "estaba muy feo", aunque es algo que "solo dura una semana y después, mira qué 'melenón'", resaltaba Joaquín después de las palabras de su familia: "Qué tienes una clínica también", le recordaba para que lo vendiera mejor.

Noticias relacionadas y más

La verdad, lejos de las bromas, es que el exfutbolista ha conseguido remontar este partido mejor que algunos con su Betis y luce un peinado que nadie pensaría que es posible gracias al injerto capilar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así es Lucia Loi, el otro motivo que hace sonreír a Rashford en Barcelona: Entre 'selfies' y monumentos
  2. Juan José, agricultor: 'He pasado de ganar 40.000 euros a 650.000 euros al año gracias a este fruto seco
  3. Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 y dejarse las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores
  4. Jorge Rey pone en alerta máxima a España por inundaciones: 'Se esperan acumulaciones que pueden superar los 100 litros
  5. Malas noticias para Broncano y 'La Revuelta'
  6. Sara Carbonero rompe su silencio tras su ingreso y dedica unas palabras a Iker Casillas
  7. Alisha Lehmann, amor y odio en redes al compartir vídeo con su nuevo novio: 'Douglas Luiz esquivó una bala
  8. Joan Roca, cocinero catalán: 'Estos son los 3 mejores restaurantes de Catalunya

Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: "Te tapo las entradas y te quito 20 años"

Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: "Te tapo las entradas y te quito 20 años"

Lamine Yamal desata la locura: los "pasos prohibidos" de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas

Lamine Yamal desata la locura: los "pasos prohibidos" de su hermano Keyne al ritmo de Amador Rivas

Precio de la luz para mañana, jueves 5 de febrero: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para mañana, jueves 5 de febrero: las horas más baratas y más caras

Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del miércoles 4 de febrero de 2026

Estas son las cuatro balizas V16 sin homologación de la DGT: Qué hacer si todavía las tienes

Estas son las cuatro balizas V16 sin homologación de la DGT: Qué hacer si todavía las tienes

Juan Conde, experto economista: "Si no te permite cubrir hasta 6 meses sin trabajar, estás gestionando mal tu dinero"

Juan Conde, experto economista: "Si no te permite cubrir hasta 6 meses sin trabajar, estás gestionando mal tu dinero"

La cena más fácil en menos de cinco minutos del Chef Dani García: "Solo necesitas una lata de atún y un huevo"

La cena más fácil en menos de cinco minutos del Chef Dani García: "Solo necesitas una lata de atún y un huevo"

"Te toca consultar al médico": David Céspedes, experto en longevidad, revela qué implica el color de tu orina

"Te toca consultar al médico": David Céspedes, experto en longevidad, revela qué implica el color de tu orina