Joaquín, ex del Betis, se sincera acerca de su injerto de pelo y vacila a Pablo Motos: "Te tapo las entradas y te quito 20 años"

Joaquín Sánchez ya colgó las botas hace algunas temporadas y ahora se dedica a viajar por el mundo junto a su familia con una cámara de Antena 3 siguiéndoles para después emitir el programa 'El capitán en Japón', que ha empezado con una muestra del público, mayoritariamente bético, al canto de "mucho Betis".

Después de su retiro y ya sin la presión de tener que aparecer públicamente prácticamente a diario, el ex del Betis decidió dar el paso y ponerle fin a la pérdida progresiva de pelo. Ahora, después de más de un año y medio, Pablo Motos ha conseguido que el 'Rey de la finta y el esprint' se abriera en este tema.

Joaquín y Pablo Motos mostraron una gran sintonía durante el programa. / Antena 3

Así, desde 'El Hormiguero', la familia Sánchez-Saborido explicaba su periplo en uno de los últimos países que visitaron, donde había monges con sus cabezas rapadas: "Yo me hubiera rapado la cabeza y me hubiera quedado allí", comentaba Susana Saborido, la mujer del exfutbolista.

"La cabeza me la quería rapar a mí, después del dinero que me ha costado", bromeaba Joaquín, que realmente nunca se ha escondido acerca de su operación capilar y que, además, es socio de una clínica que se encarga de este tipo de cambios estéticos.

La familia Sánchez-Saborido, en 'El Hormiguero'. / Antena 3

Comentó que el proceso tiene un alto grado de éxito si el paciente "tiene una buena zona donante", que se sitúa en la parte de la nuca: "Te pongo 3.500 o 4.000 pelos", apuntaba.

Sin embargo, aunque el proceso puede ser algo doloroso, de hecho comentaba que era "un poco agobiante", el tiempo que tarda el pelo nuevo en agarrar a la cabeza es relativamente rápido: "En cuatro meses empieza a florecer", señalaba el exbético, al menos en su caso.

Respecto al caso de Pablo Motos, Joaquín le aseguraba que "le rellena las entradas y le quita 20 años de encima", un comentario que el presentador se ha tomado a risa, aunque no ha querido aceptar ante el respeto que le hace la operación.

Pablo Motos durante el monólogo inicial en un programa de esta temporada. / Antena 3

Pese a las risas, su mujer e hijas reconocía que "estaba muy feo", aunque es algo que "solo dura una semana y después, mira qué 'melenón'", resaltaba Joaquín después de las palabras de su familia: "Qué tienes una clínica también", le recordaba para que lo vendiera mejor.

La verdad, lejos de las bromas, es que el exfutbolista ha conseguido remontar este partido mejor que algunos con su Betis y luce un peinado que nadie pensaría que es posible gracias al injerto capilar.