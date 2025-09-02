Joaquín desvela con qué famosa haría un trío en frente de su mujer Susana, en 'El Hormiguero': "Decidimos que sí que podíamos"

La temporada 2025-2026 de las diferentes cadenas de televisión va instaurándose de nuevo con la llegada del mes de septiembre. Mientras que 'La Revuelta' guarda sus primeros programas para la semana que viene, 'El Hormiguero' ya ha encendido motores y la noche del martes ha protagonizado su segunda entrega.

El primer protagonista fue Bertín Osborne y sirvió para ir abriendo boca, con el mejor estreno de temporada de su historia. La segunda figura de la temporada es Joaquín, leyenda del Real Betis, que acudió a la llamada de Pablo Motos junto con su mujer, Susana Saborido, para pasar una noche de risas y humor.

La pareja es la protagonista de la nueva temporada del programa de Antena 3, 'Emparejados', un formato de entrevistas y pruebas donde también aparecerán rostros conocidos de la cadena, como Almudena Cid o Anna Simón.

En él, los entrevistadores podrán hablar con otras parejas de famosos del panorama español, como el mismo Bertín y su hija Alejandra Osborne o Victoria Federica y su amiga Rochi Laffón, entre otros, durante los seis programas grabados.

El programa empezó con una referencia al excelente final de mercado de fichajes del conjunto bético, con las firmas de Amrabat y, sobre todo, Antony, al acudir algunos integrantes del público con la camiseta del equipo andaluz.

El 'secreto' de Joaquín y Susana en la relación

Tras ello, hablaron de la dinámica del programa y el tipo de preguntas a las que se enfrentarán los invitados. Uno de los temas es el sexo o las relaciones abiertas, así como los tríos.

Entonces, Joaquín reveló con qué otra persona le gustaría tener relaciones sentimentales junto con su mujer y dejó entrever que ella no pondría pegas si se tratase de esa persona en particular: "Nosotros decidimos que sí que podíamos hacer un trío... con Jennifer Lopez", apuntaba el andaluz, mientras Susana hacía muestras de resignación.

"Y qué hago yo con esa muchacha cuando estemos ahí los tres... qué no", indicaba contrariamente su mujer. En su caso, por ejemplo, el tercero en la ecuación sería "Brad Pitt", Ben Affleck o "Jason Momoa", aunque el exfutbolista se defendía asegurando que "lo único que tiene es pelo".

Un tema curioso, pues este mismo 2025 se destaparon los mensajes del exjugador andaluz con la modelo de contenido para adultos, Claudia Bavel, un nombre que no ha salido en la promoción del programa. Bien es cierto que ese encuentro nunca llegó a producirse.