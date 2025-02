Joaquín Campos, sobre Daniel Sancho: "Estaba como una cabra"

Un año y medio después del asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta, el caso de Daniel Sancho continúa dando de qué hablar. A pesar de lo acontecido, los abogados del hijo de Rodolfo Sancho continúan batallando contra la ley tailandesa para poder reducir la condena del acusado, quien se encuentra aprisionado en el país asiático desde 2023.

Durante todo este tiempo, diversas obras han intentado verter luz sobre lo sucedido, incluyendo un documental en HBO Max, una serie documental de SkyShowtime y dos libros, incluyendo 'Muerte en Tailandia' de Joaquín Campos. Este último, particularmente, es el que cobra protagonismo en esta instancia, ya que ha desvelado un nuevo detalle sobre Sancho antes de que el crimen tuviera lugar.

En la tercera edición del libro, Campos resalta que Sancho habría acudido a una clínica especializada en salud mental previo a su viaje a Tailandia, donde cometió el atroz acto. "Estaba como una cabra", explica el autor en su publicación, donde también subraya que las autoridades del país no hicieron pasar al detenido por ningún tipo de prueba psicológica.

“Me he metido de lleno en el caso. He querido llegar hasta el final y todavía faltan cosas”, añadió, para luego sentenciar: “Tengo cosas importantes que seguramente no quieren que salga a la luz”.