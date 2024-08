Joana Sanz se sincera: "He tenido cuatro abortos"

La relación de Joana Sanz y Dani Alves ha pasado por varios altibajos desde que el futbolista fuer acusado de agredir sexualmente a una joven en Barcelona. La canaria se mantuvo al lado del jugador cuando entró en prisión provisional, más tarde publicó una carta de despedida en la que pedía el divorcio, y luego aseguró que no le iba a dejar solo.

La Sección 21 de la Audiencia de Barcelona condenó al futbolista Dani Alves a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven de 23 años. Sin embargo, el pasado lunes 25 de marzo, el brasileño fue puesto en libertad provisional después de pagar una fianza de un millón de euros y abandonó la prisión de Brians 2 tras permanecer en ella un año y dos meses.

Al salir de la cárcel, Joana Sanz le dio una segunda oportunidad y desde entonces ambos se mantienen muy unidos. Incluso la tinerfeña defiende su relación en redes sociales.

Hace unas semanas, la modelo comenzó una ronda de preguntas en su perfil de Instagram, y ahora ha asegurado que hay una que le incomoda y es que cuándo tiene pensado ser madre.

Joana ha explicado que para ella es un tema muy complejo: "Estas preguntas me molestan bastante. A mí no, pero de cara a otras mujeres me molesta bastante. ¿Por qué siempre hay que preguntar a la mujer cuándo va a ser madre? Es un tema muy delicado porque tú no sabes lo que está pasando esa mujer para preguntarle eso. Si no puede tener hijos o ha tenido un aborto... No se puede normalizar esa pregunta. Creo que no debería ser tan normal. Es la misma pregunta que me han hecho con 20 años".

Además, la canaria se ha abierto en canal y ha explicado sus problemas para ser madre: "No es tan fácil quedarse embarazada, aunque veamos a muchos influencers que se quedan a la primera. Yo, por ejemplo, he tenido cuatro abortos en dos años. Y en esos años he tenido que lidiar con esa pregunta tanto en persona como en redes sociales. Lo normal es que no sea tan fácil, aunque haya muchos factores".