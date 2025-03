Joana Sanz rompe su silencio con un contundente comunicado tras la absolución de Dani Alves

El pasado viernes, 28 de marzo, se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvía a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel.

No obstante, el brasileño estuvo en prisión durante 14 meses, pero actualmente se encontraba en libertad provisional después de que su abogada depositara la fianza de un millón de euros impuesta por la Audiencia de Barcelona.

Después de que se conociese la noticia, el programa de Telecinco 'Vamos a ver' confirmó que el entorno del jugador de fútbol se mostraba muy satisfecho con la absolución del ex del FC Barcelona.

En el día de ayer, fue Joana Sanz, esposa de Dani Alves, quien rompió su silencio y emitió un contundente comunicado a través de su cuenta personal de Instagram. En él expresa cómo se encuentra y explica todo lo que ha tenido que vivir desde el día que salió publicada la primera noticia del posible delito de su pareja.

El primer mensaje tras la absolución del brasileño fue el siguiente: "Niñas day. Dejen el invento". El mensaje iba acompañado de una imagen en la que se le veía celebrando públicamente la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Sin embargo, más tarde decidió escribir un comunicado y usaba una imagen en la que aparecía muy sonriente. Sanz empezó explicando que "me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo".

Por otro lado, la modelo señaló todo el daño que ha sufrido durante todo este tiempo: "A pesar de tanto daño mediático/público sigo en pie, sin faltarme trabajo como tanto deseaban que sucedieran, fiel a mis creencias y defendiendo lo que pienso sin ser intoxicada por los demás".

El mensaje de Joana Sanz en Instagram / Sport

Para finalizar, la esposa del brasileño concluyó expresando que "les invito a que dejen de descargar su odio en personas que no conocen de nada, que se documenten y eduquen, no se vayan a tener que morder la lengua que a veces envenena. Feliz vida".