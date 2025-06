Joana Sanz no tiene dudas con Dani Alves

Joana Sanz ha sido el gran apoyo de Dani Alves. El exjugador del FC Barcelona estuvo acusado de una agresión sexual en los baños de una discoteca de Barcelona y fue condenado a prisión.

No obstante, el 28 de marzo, la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó por unanimidad el recurso del brasileño y fue absuelto por el delito de agresión sexual.

Desde el día que se conoció la decisión del TSJC, la pareja del brasileño emitió un duro comunicado a través de su cuenta personal de Instagram: "Me señalaron, me insultaron, me amenazaron y me persiguieron durante dos años. Como si la que estuviera en el banquillo de los acusados fuera yo".

Aparte, reveló que estaba esperando su primer hijo. La modelo llevaba más de cinco años intentando ser madre, pero había sufrido varios obstáculos. Después de varios meses alejada del foco mediático, Sanz ha concedido una entrevista para la revista '¡Hola!' sobre cómo está viviendo el embarazo.

La joven, que está de cinco meses, ha explicado que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida: "Me encuentro muy bien, con mucha energía y creatividad".

Por ahora, todos son buenas noticias para la canaria, ya que "mi embarazo es muy bueno, no me puedo quejar en absoluto". Según la modelo, aún no saben si será niña o niño.

Sanz ha revelado cómo está viviendo el embarazo el padre de la criatura: Alves. La modelo ha señalado que "siempre ha sido muy atento conmigo, pero ahora aprovecho para que él haga cosas que a mí no me gusta hacer".

Todo hace indicar que la relación entre ambos está más consolidada que nunca. La joven ha asegurado que Alves está viviendo esta nueva paternidad "con mucha ilusión", debido a que él ya tiene dos hijos con Dinorah Santana: Victoria y Daniel.