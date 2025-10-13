Joana Sanz (33 años) contundente con la prensa por la filtración del nacimiento de su hijo: "No siempre las cosas salen bien"

Recientemente, salió a la luz que Joana Sanz y Dani Alves tuvieron su primer hijo en común, algo que querían mantener con un demoledor silencio con el objetivo de proteger la identidad del bebé. Al menos con la prensa, ya que tras regresar a casa tras el parto, familiares y amigos fueron a visitarlos.

Pero Joana explotó en redes sociales después de que la prensa hablase a ciencia cierta del bebé a falta de una confirmación oficial por parte de los padres.

Dani Alves y Joana Sanz en su casa.

Por ello, publicó un post en el que explicaba lo sucedido y cómo de decepcionada se encontraba, aunque encontró el hueco para agradecer las palabras bonitas a sus seguidores.

"Esta publicación queda muy diferente a la que me habría gustado hacer: me da tristeza que hagan una nota de prensa vacía, porque no saben nada, en la que hablan del nacimiento de un bebé que no ha sido anunciado por ninguno de sus progenitores", comenzó.

Joana Sanz, crítica con los medios.

"Deberían tener un poco de tacto y ponerse a pensar que no siempre las cosas salen bien, que hay complicaciones y otras situaciones horribles que, tal vez, no sean como para tener que lidiar con los medios de comunicación en la puerta de tu casa felicitándote" siguió.

"Gracias a Dios no fue nuestro caso y nuestro bebé está sano invadiéndonos de amor. Agradezco de corazón los mensajes llenos de cariño y buenos deseos y también a los medios de comunicación que han hablado con respeto", continuó en el post en redes sociales.

"Lamentablemente, no todos los mensajes son bonitos y siempre hay gente tan podrida por dentro que tiene el valor de desearle mal a un bebé. Por esto, hemos decidido que no publicaremos absolutamente nada y haremos todo lo posible por protegerlo mediáticamente. Lo que no se ve, no se estropea", concluyó.