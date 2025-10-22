Joan Roca revela el secreto de su éxito, y no es en absoluto lo que te esperas

Joan Roca es el genio detrás de uno de los mejores restaurantes de todo el mundo, el galardonado 'El Celler de Can Roca'. ¿Qué se oculta detrás de tanta genialidad en los fogones? Ahora el propio Joan ha querido hablar del 'secreto' de su éxito.

Joan Roca, un hombre que se mantiene firme en sus tradiciones

Considerando que Joan Roca y su equipo trabajan constantemente en lo que se considera como la 'alta cocina', sería de esperar que su día a día estuviera marcado por la experimentación e innovación constante. Pero la realidad es muy distinta.

Joan Roca revela que cada día acude con su equipo y hermanos a comer a Can Roca, el restaurante tradicional de su familia que fue fundado en el año 1967 por sus padres: Montserrat Farné y Josep Roca.

El chef destaca que 'Can Roca' brilla por ser un restaurante 'de toda la vida', en el cual se sirve un menú del día 'típico'. Y esto es algo que contrasta de forma muy notable con la filosofía gastronómica de los establecimientos que encabeza Joan Roca.

En tal sentido, Joan considera que es realmente importante mantener unas raíces, alimentando constantemente una conexión con lo tradicional que le permita mantenerse humilde en su desempeño profesional.

Joan no parece sentir así presión alguna por contar con el que se considera como el mejor restaurante del mundo. Y es que para sobrellevar un título como ese, en realidad opta por vivir con normalidad y disfrutar de la cocina como algo alejado de los focos.

Lo cierto es que las palabras de Joan Roca son unas que seguramente han sorprendido a más de un interesado en dedicarse a la alta cocina como su persona. No obstante, pueden contener la clave a alcanzar ese elemento diferenciador que no se encuentra al vivir la cocina como un arte esotérico.

¿Qué opinas de las palabras de Joan Roca? ¿Te sorprende la forma cotidiana en la que interpreta la cocina o es algo que realmente esperabas? Y además, ¿has tenido la oportunidad de disfrutar de uno de sus restaurantes?