Joan Roca, chef, desvela el mejor restaurante de Barcelona: "Está alejado del foco"

Joan Roca es uno de los cocineros más reconocidos del panorama internacional. Al frente de El Celler de Can Roca, distinguido con tres estrellas Michelin, ha consolidado una trayectoria marcada por la creatividad, la técnica y el respeto por la tradición. El chef habló sobre algunos de sus restaurantes favoritos y como es lógico, hay que leerlo.

Roca ha defendido en alguna que otra vez que la buena mesa no depende únicamente del lujo o de los galardones. “Comer bien no es una cuestión de galardones, sino de sensibilidad, producto y oficio”, decía, reivindicando una gastronomía auténtica y accesible.

Ca la Pepa, en Platja d'Aro

Entre los lugares que recomienda se encuentra un restaurante familiar en la Costa Brava: Ca la Pepa, ubicado en Platja d'Aro. Sobre este establecimiento ha señalado: “No está en primera línea de mar, ni en el paseo, está un poco retrocedido, pero es muy recomendable”, comenta.

Ca la Pepa, en la Costa Brava / SPORT.es

Su propuesta culinaria se basa en una cocina mediterránea de producto de alta calidad y proximidad. Regentado por un binomio de madre e hijo (Fina y Luis), ofrece un ambiente familiar y acogedor. Tal y como ha destacado el propio Roca, se trata de una cocina hecha “con mimo y respeto por el producto”, donde destacan las aves como codornices, faisán o perdiz, además de pescados frescos y carnes bien trabajadas, acompañadas de una cuidada selección de vinos.

Le Baratin, en el barrio de Belleville

Fuera de España, otra de sus recomendaciones se sitúa en París, concretamente en el barrio de Belleville. Allí se encuentra Le Baratin, un bistró informal que dejó una grata impresión en el chef catalán. Es un emblemático bistró reconocido como uno de los precursores de la bistronomía en París.

Le Baratin o la quintaesencia del bistró / SPORT.es

Sobre este restaurante parisino ha comentado: “No es alta cocina, es un bistró muy sencillo, pero con una cocina excelente”. Con estas palabras, subraya que la sencillez bien ejecutada puede ofrecer experiencias memorables sin necesidad de grandes artificios.

Gresca, sobre la calle Provença

En Barcelona también tiene claro dónde suele disfrutar comiendo. Uno de sus locales habituales es Gresca, situado en la calle Provença 230. “Es un restaurante en el que siempre como mucho y muy bien. No tiene estrella Michelin, pero se come fenomenal y tiene una muy buena carta de vinos”, ha explicado.

Gresca, calle Provença / SPORT.es

El restaurante Gresca es un referente de la "bistronomía" en Barcelona dirigido por el chef Rafa Peña. Su especialidad se centra en una cocina de autor con productos de mercado que eleva ingredientes sencillos mediante técnicas creativas.