Joan Manuel Serrat explica su pasión por la bici: "Yo insistí en seguir un Tour desde dentro"

Joan Manuel Serrat es uno de los cantautores, poetas y compositores más emblemáticos y respetados de la música en español. Es considerado un pilar fundamental de la 'Nova Cançó' catalana y un puente cultural que revolucionó la música popular al unirla con la gran poesía en lengua castellana y catalana.

El cantautor siempre ha sido un gran aficionado de la bici, ahora que el Tour de Francia recorrerá las calles de Barcelona. Con los años, Serrat se convirtió en un ávido seguidor del Tour de Francia. Su fanatismo ha sido tal que ha llegado a escribir crónicas, reflexiones y letras dedicadas a este deporte. Incluso compuso la canción 'Abur, me voy al Tour', inspirada en el ambiente de la carrera y en su amistad personal con el famoso ciclista Luis Ocaña.

Una pasión que viene de lejos

Durante los años 50 en el barrio barcelonés del Poble Sec, el cantautor no tuvo bicicleta propia hasta mucho después. Su primer contacto con el ciclismo fue alquilando bicicletas deterioradas por un coste de una peseta el cuarto de hora, las cuales usaban más tiempo del acordado. Esta etapa formativa le dejó una profunda huella que perduraría a lo largo de su vida.

En el año 1984, Serrat recorrió el Tour de Francia de una manera muy particular: viajando en la caravana y cubriendo el evento como cronista y periodista invitado para 'El Periódico'.

Además, el encanto de este medio de transporte ha asomado de forma sutil en algunas de sus composiciones más famosas, como en 'No hago otra cosa que pensar en ti', donde menciona imaginarse fugándose con una niña que iba en bicicleta. "El Tour es la adolescencia y el verano", explica el cantautor catalán en una entrevista concedida a El País.

"A finales de los 60, recortaba clasificaciones y crónicas de ciclismo y me fabricaba unos álbumes que ilustraba con las fotografías de unos 'Miroir des Sports' que compraba a un quiosquero de segunda mano que había en Los Encantes. Me hice unos álbumes realmente magníficos. Me hubiera gustado conservarlos pero mi madre pasó sobre ellos aprovechando algún periodo de mi vida en que yo dejaba abandonados a mis enseres", cuenta, demostrando que desde pequeño el 'Tour' le marcó muchísimo.

Sus ídolos más grandes

A lo largo de los años ha mantenido ese interés, convirtiéndose en un aficionado atento que no solo recuerda con detalle a los grandes campeones de su época, sino que también sigue la actualidad del pelotón internacional. "En la época más temprana, mi ídolo era Poblet, el gran ciclista. Ya empezó siéndoo en la época del Faema, pero lo fue sobre todo cuando se va al Ignis y gana dos veces la Milán-San Remo"

"Rik Van Looy era extraordinario, pero siempre me gustó más Leon Van Daele. Le perseguí cuando una etapa de la Vuelta de 1958 salió de la Universidad Laboral de Tarragona, donde yo estaba estudiando. En el equipo belga estaban los dos, Van Looy y Van Daele y yo busqué con más vehemencia el autógrafo de Van Daele, que le había ganado un par de semanas antes la París-Roubaix a Poblet... Era un tipo enorme, grandioso. Era, más o menos, quién te diría yo, como el nieto de Poulidor", cuenta.

Desde sus ídolos de los años cincuenta y sesenta hasta su opinión sobre las grandes vueltas actuales, Serrat ofrece una mirada marcada por la nostalgia, el conocimiento y el entusiasmo de quien ha vivido este deporte durante décadas. "El Tour me enamoró cuando lo conocí. Yo insistí en seguir un Tour desde dentro. Tenía mucha ilusión. He seguido alguna Olimpiada 'in situ' y diferentes Mundiales. Antonio Vallugera fue el que me introdujo en esto", dice Serrat.

"Sigo todo el ciclismo. El otro día me vi la Volta a Catalunya femenina por la noche, y la Vuelta a Suiza, que fue un aburrimiento de cojones. No tienen huevos eh, no hay quién se mueva. Primero, no van. Si va Pocagar, también dice: '¿y para qué voy a ir al Giro? Pues tampoco voy", concluye.

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