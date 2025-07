Joan Lino, 47 años, medallista olímpico: "Si me hubieran pagado lo que a un futbolista, estaría jubilado"

Joan Lino Martínez, atleta español de origen cubano, se dio a conocer tras ganar la medalla de bronce en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. No se quedó solo con ese éxito olímpico, debido a que el año siguiente se coronó como campeón de Europa en pista cubierta.

El atleta, de 47 años, acudió al programa de 'Y ahora Sonsoles' para destapar la realidad que tienen la mayoría de los deportistas después de retirarse del deporte profesional. "Te encuentras con la situación de que '¿y ahora qué?'", explicó en Antena 3.

El deportista decidió dejar la élite en 2010 para afrontar nuevos retos profesionales, pero la realidad fue totalmente distinta, ya que todo lo que había hecho en las pistas no le iba a ayudar para abrir puertas.

"Empecé a trabajar de camarero, ayudante de cocina, pintor, lo que pareciera. Al final tienes que buscarte la vida. Hay que pagar las facturas", reveló en 'Y ahora Sonsoles'.

Uno de los principales problemas que arrasa su generación es que no cotizaron: "Nosotros no cotizamos en su momento. Eso es un hándicap que nos va a arrastrar el resto de nuestra vida y hay que lucharlo".

El atleta indicó que "cuando te jubilas, miras hacia los lados y ves el vacío total. No ves a nadie". Durante su trayectoria como profesional, Lino se guardó "30 tarjetas" de personas que le ofrecieron ayuda, pero "llamé a 30: me respondieron dos".

El deportista olímpico confesó que cuando va a las entrevistas de trabajo le cuestionan por su ausencia de experiencia: "Llegas a recursos humanos y te preguntan por qué con treinta y tantos años no tienes bagaje laboral. Les explicas que llevas 20 años en el deporte de élite y, para ellos, eso es nada". Hasta el punto que le recomendaron quitarle todos sus logros en las pistas de atletismo del CV.

Por último, destapó en 'Y ahora Sonsoles' que ganar una medalla olímpica no sirve para jubilarte: "Una medalla olímpica te da dinero, pero esto no es fútbol. Si me hubieran pagado lo que a un futbolista, estaría jubilado".