Joan Laporta y su refugio diario en Barcelona: el Café Europa, el local donde empieza cada mañana

Joan Laporta, nuevamente elegido presidente del FC Barcelona, tiene una amplia lista de restaurantes de referencia en la ciudad.

Es conocido por sus comidas de trabajo en Via Veneto o por sus encuentros más distendidos en el Botafumeiro. Sin embargo, ninguno de estos locales forma parte de su día a día tanto como el Café Europa, situado en la avenida Diagonal 469, a escasos metros de su despacho.

Este establecimiento, con casi siglo y medio de historia, se ha convertido en su parada matinal imprescindible.

Laporta vive en el mismo paseo y baja caminando hasta el local, donde desayuna prácticamente cada día acompañado de su círculo más cercano.

Un cortado y buena compañía

A primera hora de la mañana, Laporta ocupa una mesa en la terraza del Café Europa.

Siempre pide lo mismo: un cortado. No suele comer nada más, aunque la carta del local ofrece opciones para todos los gustos.

Durante una visita reciente, el presidente estaba acompañado por su socio Xavi Arbós y por Jesús Angoy. Saludó con amabilidad a quienes se acercaron y mantuvo su habitual cercanía con la clientela.

La única incomodidad, según quienes lo conocen, es que el local suele estar lleno, algo que no impide que mantenga su tradición diaria.

Un local histórico con alma neoyorquina

El Café Europa, perteneciente al grupo Moncho’s, combina tradición y modernidad.

Su luz natural, su estilo urbano y su versatilidad lo han convertido en un punto de encuentro para vecinos, profesionales y visitantes del Eixample.

Entre sus señas de identidad destacan:

Un obrador propio , donde se elaboran bagels a diario, incluidos los sin gluten.

, donde se elaboran bagels a diario, incluidos los sin gluten. Una carta pensada para cada momento del día , desde brunchs completos hasta cenas con cócteles y música en directo.

, desde brunchs completos hasta cenas con cócteles y música en directo. Platos estrella , como los huevos poché con salmón ahumado, los bagels con guacamole, los huevos al horno con jamón o la shakshuka mediterránea.

, como los huevos poché con salmón ahumado, los bagels con guacamole, los huevos al horno con jamón o la shakshuka mediterránea. Croissants artesanos, perfectos para un desayuno rápido.

El ambiente cambia con el paso de las horas: luminoso y tranquilo por la mañana, más animado y con ritmo por la noche.

Un punto de encuentro para la ciudad… y para el Barça

El Café Europa es un clásico del barrio y un espacio donde conviven vecinos, profesionales y figuras conocidas de Barcelona.

Laporta es uno de sus clientes más fieles, y los responsables del local aseguran que su presencia es siempre bien recibida.

Para el presidente del Barça, este establecimiento no es solo un lugar donde tomar café: es parte de su rutina, un espacio donde empieza cada jornada y donde mantiene conversaciones clave con su entorno más próximo.

Un rincón imprescindible en la vida diaria de Laporta

En una ciudad llena de locales emblemáticos, el Café Europa ha logrado convertirse en el refugio cotidiano de una de las figuras más reconocibles de Barcelona. Un lugar donde tradición, gastronomía y vida urbana se mezclan con naturalidad, y donde Joan Laporta encuentra cada mañana el ambiente perfecto para arrancar el día.