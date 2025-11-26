Joan Gracia nos desvela su nuevo proyecto musical 'The Rock Killers': “El humor es la vida”

El sábado actúa con ‘The Rock Killers’ en Barcelona y le hace la competencia a un Antonio Orozco que ha llenado el Palau Sant Jordi. No me negará que no es una osadía por su parte.

Me sabe mal que el bueno de Antonio no haya mirado bien la agenda y no sepa que su doblete en Barcelona coincide con nuestra actuación (risas). Dado que están sus dos conciertos ‘sold-out’ si le sobra gente puede mandarnos a algunos a la Sala Wolf que estaremos encantados de acogerlos.

Dado que usted tiene una agenda poco apretada resulta que se apunta a otro proyecto y en este caso musical. ¿En qué consiste?

Somos una banda que nos llamamos ‘The Rock Killers’ porque pensamos que asesinamos el rock y tiene una connotación cómica. Nos reunimos una vez a la semana para ensayar y divertirnos. Tocamos temas muy variados de rock, pop y hacemos versiones y ‘mixes’ aunque no somos un grupo de versiones. Hacemos más un espectáculo que un concierto y disfrutamos en el escenario. El grupo ya existía y me invitaron porque les hacía falta una voz masculina, aunque era consciente de mis limitaciones. Soy director artístico en ‘Lío’ y sé quién sirve y quién no, pero fui a un ensayo hace 4 años, me lo pasé bien y me ficharon. Lo formamos Yolanda, Paco, Pati, Carlos, Xavi y servidor y hemos tocado en Luz de Gas, El Molino y en cumpleaños de amigos con el objetivo de divertir. Igual empezamos con Van Halen y pasamos a una de Los Ronaldos o acabamos con Jaume Sisa.

Vaya mezcla.

A primera vista parece raro, pero una vez en el escenario suena bien y sorprende. O cogemos una balada de Julio Iglesias y la convertimos en rock & roll. O de Sting, Bruno Mars o Elton John. Paramos para tomar un tequila e intentamos que la gente se divierta que es lo que he hecho toda la vida.

¿Cuántos años lleva de carrera encima de los escenarios? ¿Aún le quedan pilas para gestionar los restaurantes Lío y embarcarse en este proyecto?

Como miembro fundador del ‘Tricicle’ desde 1979. Son casi 50 años de carrera pues tengo 68 aunque debo reconocer que no me lo creo. Tengo la mente joven y estoy rodeado de jóvenes constantemente y eso ayuda. Mis dos hijas son jóvenes y mi mujer es muy activa. Y en Lío los trabajadores tienen entre 20 y 35 años así que me alimento de juventud y de energía y soy de mente activa y curiosa. Me gusta saber qué pasa y qué se cuece. Voy al cine, al teatro. Soy de los que piensa que si Barcelona está mal es porque la gente no sale. Si saliésemos todos esta ciudad estaría de coña. Es muy fácil decir que Barcelona no está bien y sentarse en el sofá de casa. Y si hay inseguridad y salimos todos a la calle pues igual habrá menos.

Ha abierto una manzana. ¿Cómo ve Barcelona?

Barcelona es una ciudad cíclica. He vivido momentos maravillosos y ahora hay una juventud que activa cosas, proyectos y este clima la coloca en una posición innovadora, pero hay que creérselo. Vengo del mundo del teatro y necesito que la gente salga y tenga ganas de pasárselo bien.

La frase ‘Music Is Life’ como se extrapolaría al teatro.

Ostras. Te diría que el humor es la vida y siempre hay que ver la parte brillante de la misma con el vaso medio lleno y con mucho optimismo. Soy un disfrutón de la vida.

¿Qué papel juega la música en su día a día?

Un papel básico y está siempre presente porque te cambia el estado de ánimo, te transporta. Escucho música de todo tipo en todo momento. Escucho tantos estilos que no acabaríamos. Si que te diré que hay músicos que se han muerto que los he sentido como si fuesen de la familia. Desde Ray Charles, a Michael Jackson, Elvis Presley, Janis Joplin, Jim Morrison o Amy Winehouse. Ahora escucho desde Rosalía, con mis dudas porque necesito escucharla un poco más y acabar de entenderla, hasta Coldplay o Lady Gaga que me cautivó en la película ‘Ha Nacido Una Estrella’.

¿Es muy diferente subir a un escenario para hacer reír o para cantar?

Mucho. El teatro y el humor son maravillosos porque ves a la gente que ha ido a pasarlo bien. El impacto de un bolo musical es diferente, aunque nunca he tenido a mil personas delante. Me gustaban los conciertos cuando no había móviles y la gente lo disfrutaba de otra manera. Y estuve en un concierto de Sabina y Serrat en México y eso es impresionante.

Ha comentado que aún está procesando el nuevo disco de Rosalía.

Es un fenómeno y no lo digo yo, pero me gustaría escuchar un poco más su último disco porque me está costando. A día de hoy, no he encontrado ningún tema de ‘LUX’ que me haya atrapado. Hay gente entendida del sector que dice que es excepcional, pero me da miedo que no acabe siendo un efecto Lamine Yamal al que todo Dios ha endiosado colocándole una mochila de estrella y las estrellas solucionan partidos, mientras que él ha solucionado algunos...

Ya que lo ha mencionado, ¿cómo hay que gestionar a Lamine?

Un día me explicó Julio Alberto, el que fuera centrocampista del Barça, que cuando fichó por el Atlético de Madrid le dieron un SEAT 1430FU y entraba por la Castellana a doscientos y se creía el rey del mambo. Luis Aragonés le cogió por banda y lo mandó cedido al Recreativo de Huelva un año y allí se dio cuenta de cómo iban las cosas. Está claro que con Lamine Yamal no se puede hacer esto porque es Dios y no lo puedes ceder al Barça B un año, pero se debería poder. Se mueve con porte de chuleta y me sabe mal porque es un futbolista maravilloso, pero espero que alguien le ayude a sentar la cabeza.

¿Cómo ve al Barça después de la amplia derrota en Londres contra el Chelsea?

Flick llegó en un momento de tristeza tras lo de Xavi y parecía que el club se iba a la mierda, pero el alemán nos entusiasmó con un juego y discurso ilusionantes. Es que un canterano le da mil vueltas a cualquier mercenario en lo que respecta a actitud y compromiso. Vi el Chelsea-Barça de cadetes y los azulgranas juegan de cojones. En Londres hubo tres cosas que nos hundieron; el fallo de Ferran, los errores de Araújo y el gol en propia puerta de Koundé, pero sostengo que hay que darle confianza porque el proyecto actual es sólido y contra el Athletic jugaron muy bien.