JJ Vaquero y Goyo Jiménez, invitados este lunes de 'El Hormiguero': ¿qué son de ellos?

Son dos de los humoristas más queridos y conocidos de España, y esta noche, lunes 13 de octubre de 2025, se sientan en el plató de Antena 3 como invitados estelares de 'El Hormiguero', programa que no es la primera vez que visitan en compañía el uno del otro: hablamos de JJ Vaquero y Goyo Jiménez.

¿Qué es de estos dos cómicos y por qué acuden al programa presentado por Pablo Motos? En esta ocasión, 'El Hormiguero' empieza esta semana por todo lo alto con dos humoristas que presentarán su nueva película, 'Sujétame el cubata', que se estrenará el próximo viernes 17 de octubre de 2025 en cines.

'Sujétame el cubata' promete ser una historia "casi real" en la que JJ Vaquero hará todo lo que esté en su mano para salvar El Erizo, su bar, a punto de cerrrar por varios problemas económicos.

Esta es la sinopsis oficial de: "JJ Vaquero hará lo imposible por salvar su bar, El Erizo, aunque eso signifique hacerlo a espaldas de su esposa y enredar a sus amigos cómicos en el plan más disparatado. Lo que no imagina es que, al final, quien podría poner el cartel de “Se traspasa” sea su propia mujer".

Quiénes son JJ Vaquero y Goyo Jiménez

JJ Vaquero es un humorista y guionista español nacido en Valladolid. Es conocido por su humor directo y su estilo cercano, con monólogos cargados de anécdotas cotidianas. Ha trabajado en programas como 'El club de la comedia', 'Comedy Central' y 'El Hormiguero'.

Goyo Jiménez, nacido en Melilla, es humorista, actor y director. Se hizo famoso por sus monólogos sobre "los americanos" en 'El club de la comedia'. Su humor combina inteligencia, ironía y crítica social, y también ha trabajado mucho en televisión y teatro, además de en cine.

Son dos de los cómicos más conocidos de España, muy queridos y buenos amigos de Pablo Motos y de 'El Hormiguero'.