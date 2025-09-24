Jimmy Kimmel regresa y habla sobre lo que dijo acerca del asesinato de Charlie Kirk

La semana pasada, la cadena ABC anunció un 'stop' indefinido en la emisión del late show estadounidense de Jimmy Kimmel. El por qué es que el comediante hizo un "chiste" acerca del asesinato del político activista conservador Charlie Kirk, ocurrido hace algunas semanas.

Tras eso, Kimmel se llevó muchas críticas y los mandamases decidieron parar su programa hasta nuevo aviso. Finalmente, esa parada no duró mucho, ya que seis días después, Kimmel está de vuelta.

The Walt Disney Company emitió un comunicado confirmando así la vuelta del programa de Jimmy Kimmel al aire: “Consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles.

Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy, y después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar el programa el martes”. De esta forma, en la noche del 23 al 24 de septiembre, volvió el exitoso programa al aire.

Por supuesto, Jimmy no se cortó y habló acerca de las reacciones negativas que generaron sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk. “Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven… ni culpar a ningún grupo específico”, aseguró. Habló también de las amenazas que recibió, y señaló que éstas “no vienen del tipo de gente de la derecha”.

El comediante aprovechó para admitir que quizá esos comentarios no les parecieron oportunos a todos y que lo entendía, pero sí que criticó a su propia cadena, la ABC, por el hecho de no haber permitido que el programa continuase: “Eso no es legal. Eso no es estadounidense. Es antiestadounidense”.