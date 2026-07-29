Jesús Robledo, jubilado: "La cotización actual no va a cubrir las pensiones futuras; cada vez hay más jubilados que reciben más dinero"

La pensión de jubilación es una de las ayudas más importantes para los ciudadanos. Una medida que está dirigida para todos aquellas personas que ya han dejado de trabajar. Sin embargo, la gestión de esta ayuda siempre genera mucha controversia, debido a que los cambios suelen ser constantes.

Por esta razón, desde el programa 'laSexta Xplica' analizaron la situación al detalle. Una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue el jubilado Jesús Robledo, presidente de AJUCAM.

En primer lugar, empezó explicando que la situación es completamente distinta entre los mayores y los jóvenes por lo que no entiende el debate: "La pelea entre los jóvenes y los mayores se lleva discutiendo desde hace muchísimo tiempo y es absurda totalmente".

Quiso dejar claro que "los mayores hemos cotizado a razón de un 28% de nuestro salario durante 40 o 45 años y hemos percibido una pensión".

Por ello, avisó de que "la cotización actual no va a cubrir las pensiones futuras de ninguna manera, porque cada vez hay más jubilados y cada vez se están percibiendo unas pensiones más altas".

Asimismo, recordó que "los que se jubilan cobran 2.000 euros y los que fallecen no cobran ni los 1.000 euros".

El jubilado aseguró en 'laSexta Xplica' que es "un problema de futuro" y tampoco entiende de ninguna de las maneras que la solución sea "retrasar la edad de jubilación". Una medida que no tiene ningún sentido, pues se debe buscar una solución inmediata.

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Por otro lado, remarcó que los pensionistas también son "consumidores" y pagan impuestos, por lo que se mostró indignado por lo que dicen los jóvenes: "Dicen que no van a tener pensión, pero no es verdad. Será mejor o peor, pero todos tendréis una pensión, esté el gobierno que esté".