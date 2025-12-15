Jesús Redondo, el hombre más longevo de España con 110 años, revela cuál es el secreto: "Nunca he llegado borracho a casa"

¿Cómo se puede alcanzar la longevidad? Esta pregunta se repite constantemente, pero la respuesta es más sencilla de lo que muchos piensan. En primer lugar, la genética juega un papel importante, aunque lo más esencial son los hábitos saludables: ejercicio regular, una dieta equilibrada, sueño de calidad, control del estrés, evitar el tabaco y moderar el consumo de alcohol, entre otros.

El doctor Manuel de la Peña se puso en contacto con Jesús Redondo, la persona más longeva de España, para que revelara su secreto para alcanzar los 110 años, algo que muy pocos pueden afirmar.

"En nuestra conversación compartió el secreto de su longevidad, una lección simple pero llena de sabiduría", compartió en el vídeo de TikTok, donde cuenta con más de 9 mil seguidores.

El experto en salud le cuestionó: "¿Quiero saber cuál es el secreto para que usted haya llegado sano a los 110 años?". Redondo no dudó ni un segundo en responderle diciendo que "pues, haber hecho buena vida, ni mucho vino ni mucho tabaco".

Quiso dejar claro que casi no consumía tabaco, y aunque reconoció que tampoco abusaba del alcohol, afirmó: "Nunca he llegado borracho a casa". Asimismo, confesó que en algunas ocasiones sí había bebido, pero que nunca daba la sensación de estarlo.

Uno de los aspectos que más le llamó la atención de él fue "su calma, su forma de vivir y su manera de entender la vida". Además, señaló que todo ello explica mucho mejor la longevidad, más que tantos estudios.

Por otro lado, el médico de la Peña destacó que "escuchar a Jesús es aprender de una vida entera vivida con propósito".