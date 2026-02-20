Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: "Censuran todo el rato"

El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede ver de lunes a jueves a las 21:45 en Antena 3, y está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de los muñecos Trancas y Barrancas, interpretados por Juan Ibáñez y Damián Mollá.

Además de recibir invitados de renombre como actores, cantantes y políticos, el programa cuenta con colaboradores habituales como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, ofreciendo una mezcla de entretenimiento y entrevistas cada noche.

Hace un tiempo, Jesús Manzano, exguionista del programa durante nueve años, reveló en el pódcast 'Rockanrollas' cómo era trabajar en el programa de Pablo Motos. El cómico aseguró que en televisión "censuran todo el rato todo" y que en más de una ocasión no le han permitido contar algunos chistes o monólogos.

"Tú das el guion de tu monólogo y te dicen que no puedes decirlo porque aparece una marca o el nombre de alguien que es posible invitado de 'El Hormiguero'. Te dicen 'este famoso tampoco porque es amigo mío, este tampoco porque dices palabrotas, este es un poco sexista, este es un poco racista…'. Te quitan todo y te dicen 'lo demás sí', y es que lo demás no tiene gracia", declaró.

El humorista relató que en uno de sus monólogos incluyó un chiste sobre una marca que inicialmente había sido aprobado. Sin embargo, en la última revisión del guion, alguien lo tachó y pidió reemplazar la marca por un término genérico, pero no le avisaron del cambio: "Nunca me había pasado esto. Hasta que te lo aprueban sí que te cambian cosas, pero como ya estaba aprobado, pues estaba tan feliz. Yo ni me lo leí porque me lo sabía de memoria y se lio una gorda".

Manzano contó que estaba contento por cómo había salido, pero al llegar a la redacción, Jandro le explicó lo ocurrido: "La marca llamó a las 23 horas y dijeron 'mañana dirección quiere hablar contigo'. Empezaron: 'pero si te lo tachamos, ¿no lo leíste?'. Me dijeron que habían amenazado con quitar unos 300.000 euros a Atresmedia… me invento la cifra".

Finalmente, el monólogo tuvo que retirarse de todas las redes sociales y de la web, aunque todo quedó en un susto: "Al final, la dirección se portó bien conmigo. Pablo Motos y Jorge Salvador me dijeron: 'no vuelvas a hacerlo, léete el guion y no escribas marcas'. Pasé una semanita mala".