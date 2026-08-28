Jesús, camionero español en Estados Unidos: "Cobro 62 céntimos por cada milla que recorro y tengo un bonus que me añade otros 12 céntimos, gano 210 dólares por día"

Según el informe de la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) se necesitan cerca de 30.000 conductores en España. Sin embargo, algunos transportistas buscan nuevas oportunidades laborales fuera de nuestro país en son de un mejor salario.

Este es el caso de Jesús, un camionero español que trabaja en los Estados Unidos. El transportista muestra su rutina diaria en su cuenta de TikTok (@uncamionsindestino), explicando cómo es su estilo de vida y las diferencias que hay dentro del sector con nuestro país.

A través de redes sociales, el creador de contenido explicó que trabajó durante ocho meses en 2024. Los cuatro meses restantes estuvo de vacaciones en España. Actualmente, el profesional desempeña su labor en todo EEUU, a excepción de Alaska y Hawái.

Camiones / Pexels

De hecho, Jesús es camionero en la modalidad OTR. Estas siglas significan 'Over The Road', por lo que vive en la cabina de su camión mientras se traslada hasta el próximo destino. En este tiempo, el conductor ganó un total de 50.218 dólares brutos.

Aunque equivale a 6.000 dólares al mes, Jesús aclara que su empresa actual "no es en la que más dinero se gana ni mucho menos". Según cuenta, suele hacer unos 9.000 al mes de media y compañeros de profesión en otras empresas hacen "a lo mejor 12.500 o incluso 13.000 al mes".

Un camión en ruta / Pexels

Recientemente, el youtuber Súper Geografía ha pasado una jornada con Jesús. En el vídeo, el camionero explica que en Estados Unidos existe el CPM, es decir, céntimo por milla: "Yo cobro 62 céntimos por cada milla que recorro y luego tengo un bonus que me añade otros 12 céntimos a esos 62. Yo cobro 210 dólares por día".

A pesar del salario, el transportista explica cómo es la realidad de ser camionero en Estados Unidos: "Si estás aquí obligado, lo pasas mal, se pasa mal gustándote. Pero si a ti te gusta la vida en la carretera, la vida en el camión, a mí me flipa".

En un momento de la conversación, el creador de contenido le pregunta si la gente dura mucho tiempo en este trabajo. "Los que llevamos muchos años ya al final, ¿Qué otra cosa vas a hacer?", respondió el conductor. A pesar de ello, hay mucha gente que prueba la carrera porque "suele estar mejor pagado".

"Mucha gente prueba, luego ve que te pierdes muchas cosas, que estás fuera de casa, que estás solo y hay gente que lo pone en una balanza y dice, pues igual me interesa ganar un poco menos y estar más tiempo en casa", reflexiona el camionero madrileño.