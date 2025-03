Jesús Calleja responde a Javi Poves tras calificar de 'tongazo' su viaje al espacio: "Ni siquiera sabes leer"

El viaje de Jesús Calleja al espacio ha dado mucho de qué hablar. La experiencia ha desatado una gran disparidad de opiniones, y hay personas que creen que todo se trata de un montaje. Una de ellas es Javi Poves, exjugador y entrenador del Colonia Moscardó, conocido por afirmar que la Tierra es plana.

El deportista acudió a 'El Partidazo de COPE' y aseguró que Calleja "hizo un papelón" y que "se ha convertido en actor". También sostuvo que hay "edición por todos lados", que "cualquier persona que se dedica al mundo audiovisual vio el 'tongazo' a los 2 segundos", y retó al presentador a un combate de boxeo.

Dicho esto, Jesús Callejo ha tenido el turno de responder, también, en 'El Partidazo', y ha sido claro en sus declaraciones. "No voy a tener una conversación con un terraplanista por una sencilla razón. Todos, y en casos muy excepcionales, como Poves, abraza el simplismo. No es un insulto", ha dicho.

"El simplismo es 'todo aquello que no veo con mis ojos, o no lo entiendo, no existe'. Además, me revuelvo, provoco, falto al respeto, tengo mala educación y me despacho a gusto. Ahí no me vais a pillar", ha continuado Calleja, que ha reiterado que el viaje al espacio fue real. "Por supuesto que he ido. Hay que tener mucho valor para hacerlo".

"Y decir que mi viaje ha sido un 'tongazo' es una falta de respeto hacia un profesional. Tengo 60 años y muchísimo bagaje. Chico, ni siquiera sabes leer. Ya no te digo que leas un libro, métete en Internet y buscas cómo funciona esa nave", ha declarado Jesús Calleja, interpelando a Javi Poves.

Asimismo, ha aseverado que "he ido a trabajar. Curiosamente, yo he ido cobrando, porque voy a hacer un proyecto de comunicación. Se emite en Cuatro y en 201 países a través de Prime Video, y se traduce en un montón de idiomas. Es de una seriedad esto que no te voy a contar".

🎙️ @JesusCalleja, en directo en @partidazocope



🙅🏻‍♂️ "Decir que mi viaje ha sido un tongazo es una falta de respeto hacia un profesional"



🟥 "Cuándo a alguien le expulsan 6 veces no es fruto de la casualidad, sino de la precipitación y de la sangre caliente"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ZRJBv0NXmS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 19, 2025

Durante el programa, Javi Poves ha enviado una nota de voz dudando de los argumentos sobre la esfericidad del planeta, y Jesús Calleja ha respondido. "Déjate de decir bobadas. La Tierra es esférica, y en las imágenes se ve una curvatura abrumadora. Jamás, en la vida, he dicho una mentira".

Calleja también ha hablado sobre el carácter de Javi Poves en el banquillo de su equipo. "Cuando a alguien le expulsan 6 veces y le puede caer una sanción que puede quedar fuera lo que queda de temporada, no es casualidad. Es fruto de la precipitación, de tener, a lo mejor, sangre caliente, y de no pararte, coger aire y decir 'a ver qué burrada voy a decir' o 'a quién voy a ofender'".