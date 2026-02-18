Jesús Calleja, obligado a abandonar 'Universo Calleja' tras un grave accidente: "Tengo el hueso al aire"

La aventura de Jesús Calleja en Canadá vivió uno de sus momentos más difíciles durante la grabación de una nueva entrega de 'Universo Calleja'. El presentador sufrió una aparatosa caída en una ruta de montaña en bicicleta por la Columbia Británica, lo que le provocó una grave lesión en un dedo de la mano y obligó a una intervención quirúrgica de urgencia.

El accidente se produjo durante un descenso técnico, cuando el aventurero perdió el control de la bicicleta y cayó violentamente al suelo. Nada más incorporarse, él mismo describía la gravedad del golpe: "Me he roto el dedo, tengo que hacer un programa", aunque decidió continuar la ruta pese al dolor.

Minutos después insistía en seguir adelante: "Vamos a seguir, tengo el dedo roto y si se me enfría no puedo bajar, me duele mucho. Se me ha abierto entero el dedo, tengo el hueso al aire".

Tras finalizar el recorrido, el propio aventurero explicó el alcance real de la lesión y anticipó el paso por quirófano: "Me he roto el dedo roto en tres cachos, requiere de operación seguro, por la experiencia que tengo. He tenido un dolor terrible, tengo el hueso astillado".

Poco después, el diagnóstico médico lo confirmó y Calleja no tuvo otra alternativa que abandonar la grabación. Entre lágrimas, reconocía que era una situación inédita en su carrera: “No voy a estar en el siguiente episodio... Resulta que tengo dos roturas, una posible tercera, y una hay que operarla sí o sí. No puedo quedarme. No puedo ni decirlo, no me ha pasado en 20 años de mi vida que tenga que dejar un programa a medias".

Antes de regresar a España para operarse, el presentador tomó una decisión clave para el futuro del programa y cedió el mando a Santi Millán, a quien se dirigió con palabras muy claras: "Eres compañero de cadena, eres mi amigo, has estado conmigo en muchas partes. Estás muy capacitado para llevar tú el peso".

Noticias relacionadas

Tras la operación en Barcelona, Calleja tranquilizó a sus seguidores con un mensaje optimista sobre su recuperación: "Estoy arreglado y listo para seguir en 'Universo Calleja' en unos días".