Jesús Calleja estalla contra los impactantes rumores de sus negocios: "Verás como se le quita la tontunez"

El presentador de televisión asegura que tomará medidas legales contra esta información que lleva días recorriendo las redes sociales

Jesús Calleja.

Alba Aguilera

Jesús Calleja ha dicho basta. El aventurero y presentador leonés ha salido al paso de unas acusaciones que en los últimos días se han viralizado en redes sociales y que lo señalan como beneficiario económico de los incendios forestales que arrasan España este verano.

"Dicen que tengo empresas de energías renovables y que estoy muy feliz porque se quemen los bosques, ya que puedo comprar esos terrenos y poner placas solares", ha explicado el presentador de televisión en sus redes, añadiendo que esta es una de las informaciones "entre otras lindezas" que se han hablado sobre él durante estos últimos días

Unas acusaciones que el propio Calleja ha calificado de “disparate” y que ha negado rotundamente: “No tengo ninguna empresa de placas solares. Las únicas que tengo son las que hay en el tejado de mi casa. No hay más”, ha zanjado.

Amenaza con denunciar: "Por primera vez en mi vida la usaré"

Asimismo, el comunicador asegura haber llegado al límite de su paciencia con estos "bulos", a los que clasifica como "el gran drama de las redes sociales": "Ojo con los bulos. Han existido toda la vida, pero desde que existen las redes sociales son cada vez más intensos. Es un caldo de cultivo porque cualquiera puede escribir e inventarse algo".

Es por esto que no ha dudado en dejar claro que esta vez no piensa quedarse de brazos cruzados: "Tenemos la ley que siempre es implacable, el caso es que no la usamos, y por primera vez en mi vida la usaré. Feliz por dejar en manos de la justicia a estos individuos", ha declarado a través de sus redes sociales.

Además, Calleja ha proclamado que tiene todas las de ganar si llevase el caso a juicio: "Una amiga abogada me lo dijo y resulta que es facilísimo denunciar a un tipo que trate un bulo", añade.

El divulgador ha explicado también que la persona que habría iniciado el rumor ya está identificada y le ha lanzado una clara advertencia: “Lo mejor es el escarmiento cuando vea que le tocan el bolsillo y va a ser importante. Verás como se le quita la tontunez”.

Así, Jesús Calleja ha querido zanjar el tema y dejar en aviso a todos aquellos que pretendan seguir alimentando dicha información sobre sus supuestos negocios con energías renovables y sus intenciones respecto a la desgracia que se cierne sobre gran parte del territorio español.

