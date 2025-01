Jesús Calleja estalla contra el discurso de un influencer sobre la DANA: "Se creó para cobrarnos un impuesto y encerrarnos en casa"

Ya han pasado más de dos meses desde el desastre de la DANA en España, que arrasó con mucha fuerza en algunas localidades de la Comunidad Valenciana. Un tema que aún sigue preocupando a las instituciones y al pueblo español que sigue ayudando a las zonas más afectadas para que vuelvan a la normalidad lo antes posible, aunque nunca olvidarán de sus mentes todo lo que sucedió.

El último en alzar la voz ha sido Jesús Calleja que publicó un vídeo en sus redes sociales con el objetivo de desmentir algunos de los bulos del influencer Enrique Pérez, un conocido conspiranoico como Mr. Empírico. El televisivo le dedicó su sección 'Dame paciencia para rebatir conciencia' a Pérez para tratarlo como un conspiranoico sin escrúpulos.

La celebridad de televisión explicó la manera en la que se formó la DANA: "A partir de un chorro polar, que es una corriente de vientos muy intensos entre 150 y 300 kilómetros por hora que circulan en la parte alta de la atmósfera, más o menos entre 9 y 10 mil metros de altura y cuyo recorrido gira en torno al polo norte y de oeste a este desde Norteamérica a Europa y Rusia".

"Este fenómeno se desplaza provocando unas ondulaciones que circulan alrededor del planeta y que, a diferencia de las borrascas, pueden quedarse estacionadas mucho tiempo, de ahí su virulencia", confesó. Después de explicar toda la verdad sobre la DANA no dudó en enviarle un mensaje a Mr. Empírico: "Y vas tú y dices que se forma en el radar de Morón de la Frontera un fenómeno de características globales. No suelo decir estas cosas, pero es que me parece una chorrada lo que dices".

El de León siguió atacando al influencer. "Es que me parto. O sea, se creó para cobrarnos un impuesto y encerrarnos en casa. De verdad, es que no sé qué decir, es muy fuerte y me parece que esta vez ha sido demasiado lejos", indicó.

Nuevo video de la sección DAME PACIENCIA PARA REBATIR CON CIENCIA...

Vamos con Enrique, terraplanista, negacionista y ahora consumado conspiranoico... este erudito nos dice donde y porque se produjo la DANA...no se si reir 🤣 o llorar.. 😭 pic.twitter.com/WTl4ICovdR — Jesús Calleja (@JesusCalleja) January 6, 2025

Calleja acabó explicando que "con el sufrimiento que hemos pasado con la DANA y que estamos pasando, creo que no has estado nada acertado. Pero vamos, nada acertado, conspirar con esto, no, así que voy a seguir con esta sección porque creo que hace falta".