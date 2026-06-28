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Jesús Calleja (61 años): "Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias"
El leonés combina ejercicio casi a diario con una alimentación flexible en la que incluso tienen cabida el chorizo, la tortilla de patatas y las galletas María
Mantener el ritmo de expediciones y viajes que caracteriza a Jesús Calleja exige una preparación física constante. El aventurero leonés ha explicado en diversas ocasiones que sigue una rutina de entrenamiento muy exigente y una alimentación equilibrada para afrontar tanto sus retos deportivos como las largas jornadas de trabajo.
Cuando su agenda se lo permite, Calleja entrena seis días a la semana y dedica entre cuatro y cinco horas diarias al ejercicio. Su preparación se centra principalmente en actividades de resistencia, con la carrera por montaña y la bicicleta de montaña como pilares fundamentales. A ellas suma otras disciplinas al aire libre, como la escalada, el alpinismo o las travesías de montaña, habituales en sus expediciones.
Además del trabajo aeróbico, el presentador incorpora sesiones de fuerza en el gimnasio. Este tipo de entrenamiento le ayuda a mantener la masa muscular y a prevenir la sarcopenia, el proceso de pérdida de músculo asociado al envejecimiento. Para Calleja, el ejercicio no persigue únicamente un objetivo estético, sino que constituye una herramienta para cuidar la salud cardiovascular, fortalecer los huesos y preservar la musculatura a largo plazo.
En el apartado nutricional, el comunicador apuesta por una dieta variada y sin prohibiciones estrictas. Aunque reconoce que disfruta de alimentos tradicionales como el chorizo de León, la tortilla de patatas, el café con leche o las galletas María, asegura que intenta compensar esos caprichos con una alimentación rica en verduras, frutas e hidratos de carbono de calidad: "Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias". También procura reducir el consumo de fritos y salsas cuando prepara alguna aventura especialmente exigente.
En los periodos de mayor carga física o durante los numerosos viajes que realiza, Calleja recurre además a suplementos vitamínicos y alimenticios para favorecer la recuperación tras los entrenamientos, siempre como complemento de una alimentación equilibrada.
Su preparación física cobra aún más sentido teniendo en cuenta el tipo de retos que afronta. Recientemente, el leonés fue invitado por la NASA para asistir al lanzamiento de la misión Artemis II, un acontecimiento que volvió a poner de manifiesto su estrecha relación con el mundo de la exploración. No en vano, en 2025 se convirtió en el tercer español en viajar al espacio tras participar en un vuelo suborbital a bordo de la nave New Shepard.
La combinación de entrenamiento diario, alimentación equilibrada y constancia es, según ha mostrado a lo largo de los años, una de las claves que permite a Jesús Calleja mantener el nivel físico necesario para afrontar algunos de los desafíos más extremos del planeta.
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