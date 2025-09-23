Jessie Cave, actriz de Harry Potter, anuncia el 'adiós' de la serie por Onlyfans: "Ya no cuentan conmigo"

Harry Potter es una de las series más populares en todo el mundo. Desde 1997 hasta 2007 se ha producido, tanto en cines como en libros, y hoy en día se sigue reestrenando por todos los rincones. El argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado mago Lord Voldemort, quien asesinó a los padres de Harry en su afán de conquistar el mundo mágico. Una de sus actrices es Jessie Cave, que se vistió de 'Lavander Brown' en una de sus películas.

En la última semana, ha anunciado que la serie ya no cuenta con ella. La actriz está sorprendida por no haber podido asistir a algunos eventos sobre la saga por su contenido. "Supe que no me habían contratado para una convención de Harry Potter porque ahora estoy en Onlyfans. El programa del evento era familiar y consideran que esta plataforma está afiliada al porno", contó la británica.

A sus 38 años y tras más de una década participando en este tipo de eventos, de la mano de la serie, ahora crea contenido en la página privada, aunque defiende que sus publicaciones no son sexuales. Sin embargo, los organizadores de algunas convenciones no lo ven con buenos ojos y no han contado con ella.

Por otra parte, hay un detalle que sorprende a Jessie Cave, y es que otros actores del reparto han participado en películas de alto contenido sexual, y a ellos no los han cancelado. "Algunos actores que participan en convenciones han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos", decía.

¿Qué contenido sube Jessie Cave?

El contenido que Jessie Cave publica en la página azul es sobre su pelo. Comenta que "sólo juega con él". "Recibía mucho interés en él y pensé, a la mierda, voy a hacer algo específico. Fetiche no significa necesariamente sexual", aclaró la actriz británica. En ese sentido, Cave explicó que el proyecto tiene una duración prevista de un año, con el objetivo de recaudar fondos para remodelar su casa y saldar deudas, según detalló en su Substack (plataforma que permite a escritores y creadores de contenido publicar y distribuir newsletters). “Ex actriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago CONTENIDO ESPECIALIZADO SOBRE CABELLO que puede que te guste. ¡Qué mágico!“, anunció en marzo de este año.

En esa misma publicación, Cave aclaró que no haría ningún tipo de contenido sexual, aunque podría aparecer en ropa interior. “¡Conozcámonos! Si te gusta el cabello, este es el lugar para ti. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer", finalizó en el post.