Jessica Goicoechea se vuelve a ilusionar con su expareja

Jessica Goicoechea es una de las modelos e influencers más destacadas de España. Su vida privada ha estado siempre bajo el foco mediático, especialmente por sus relaciones sentimentales, entre las que destacan River Viiperi (2018-2020), el actor Arón Piper (2020-2022), el futbolista Marc Bartra (2022-2024) y la más reciente de todas: el jugador de rugby Manu Moreno.

En febrero de 2025, la creadora de contenido catalana confirmó su relación con el jugador de rugby al compartir momentos románticos a través de sus redes sociales. No obstante, a mediados de septiembre, comenzaron a circular rumores de una posible ruptura, ya que ambos se dejaron de seguir en Instagram.

El periodista Javi Hoyos desveló que la ruptura se debía por un desgaste emocional y varios desencuentros que vivieron, dejando claro que no hubo terceras personas en la relación, algo que se rumoreó por redes sociales, ya que se hablaba de una posible reconciliación con el futbolista del Real Betis.

La realidad es que Goicoechea se ha vuelto a ilusionar con Manu Moreno durante los últimos días del año, tal como explicó Javi Hoyos a través de su cuenta personal de TikTok.

Jessica Goicoechea en los premios Ídolo / DavitRuiz

El creador de contenido analizó una fotografía que publicó el jugador de rugby en Instagram, donde estaba cenando en un restaurante de Barcelona. Además, en la misma imagen se pueden ver las manos de una mujer.

La manicura de las uñas es la misma que tiene la influencer catalana, ya que se le pudo ver en un vídeo reciente cuando estaba realizando varios ejercicios en el gimnasio. Un detalle que no pasó por alto Javi Hoyos, desatando los rumores de una posible reconciliación.

Además, el jugador de rugby se ha ido a pasar unos días a Barcelona durante las fechas navideñas, casualmente donde reside la creadora de contenido.

En el programa 3Cat 'Que no surti d'aquí' ya explicaron que mucha gente les había visto pasear por las calles de la Ciudad Condal juntos. Todo hace indicar que la llama del amor ha vuelto a encenderse.