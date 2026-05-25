Jessica Goicoechea se vuelca con Marcos Llorente: "No se me ocurre mejor plan"

Marcos Llorente es una de las celebridades más mediáticas de España, aunque no tanto por su rendimiento sobre el terreno de juego con la camiseta del Atlético de Madrid como por su estilo de vida. La semana pasada, el jugador español acudió a 'El Hormiguero' y a 'El Partidazo de COPE', donde dejó muchos titulares interesantes.

El futbolista colchonero defendió con firmeza la importancia de evitar el uso de crema solar, llevar gafas de sol amarillas en exteriores y rojas en interiores y seguir estrictamente una dieta paleolítica, todo ello con el objetivo de optimizar su salud y su rendimiento físico.

El ‘14’ del Atlético de Madrid confirmó que en su casa, cuando desaparece el sol, no usa luz convencional, sino luces rojas, pues, según él, se asemejan a la luz natural del exterior al final del día. La luz artificial desveló que puede llegar a alterar el sueño y los ritmos circadianos.

Otro de los aspectos que destacó es la importancia que tiene el descanso. El jugador colchonero explicó que adapta su hora de irse a dormir, dependiendo de la estación del año. En primavera y verano, se acuesta entre las 22:00 y las 22:15. En invierno, entre las 22:30 y las 23:00.

Las afirmaciones de Marcos Llorente no han pasado desapercibidas, y muchas personas se han posicionado a su favor y en su contra, sobre todo especialistas en temas de luz solar, debido al estilo de vida que lleva, aunque algunas personas ya se están adaptando a sus hábitos.

La 'storie' de Jessica Goicochea / SPORT

Una de ellas es la creadora de contenido Jessica Goicoechea, expareja de Marc Bartra, quien compartió el pasado sábado una imagen en su habitación usando este tipo de luz roja, junto a su perro totalmente acurrucado y lo que parece ser un iPad.

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Por otro lado, la exparticipante de El Desafío, programa presentado por Roberto Leal, comentó que "no se me ocurre un plan mejor de sábado noche".