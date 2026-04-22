Jessica Goicoechea, enamorada de una de las celebridades más populares de España

Si la relación entre Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, y la actriz española Ester Expósito ya sorprendió a todos, el nuevo romance de la estrella promete generar aún más conversación. Se trata de la nueva ilusión de Jessica Goicoechea, una de las modelos e influencer más populares de España.

La vida privada de la catalana siempre ha estado bajo el foco mediático, especialmente por sus relaciones sentimentales, donde no ha tenido mucha suerte a lo largo de los años. Entre las que destacan River Viiperi (2018-2020), el actor Arón Piper (2020-2022), el futbolista Marc Bartra (2022-2024) y el jugador de rugby Manu Moreno (2025-2026).

Sin embargo, el periodista Javi Hoyos ha compartido en TikTok, donde tiene más de 2,1 millones de seguidores, cuál es el nuevo romance de Goicoechea. El creador de contenido empezó diciendo: "¡Exclusiva! Romance sorpresa entre Jessica Goicoechea y el Mago Pop", quien es considerado el mago más importante de la historia de España y uno de los más populares a nivel mundial.

El colaborador de 'D Corazón' informó que "han tenido varias citas". Además, señaló que "hay una fotografía en la que se puede ver que ambos se dan un beso, lo que confirma este romance".

Jessica Goicoechea vuelve a creer en el amor / Sport

Sin embargo, Hoyos quiso aclarar que se trata de un "romance", ya que todavía no son pareja. "Es decir, aquí que hayan tenido varias citas no se traduce en que sean pareja", manifestó en TikTok.

No dudó en decir que "son dos personas solteras que han tenido varias citas y que ya veremos cómo evoluciona todo esto, aunque me parece algo muy top".

Asimismo, reconoció que le encantaría ver a la influencer catalana en algunos de los 'shows' del Mago Pop: "Sería brutal". Cabe recordar que la catalana participó en la última edición de 'El Desafío', donde se quedó a las puertas de ganar.

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Por el momento, ni Goicoechea ni el Mago Pop han reaccionado a la noticia del periodista. Habrá que ver cómo evoluciona el romance en los próximos días.