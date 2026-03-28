Jessica Goicoechea causa furor en la final de 'El Desafío': "¿Para eso la llamaron?"

La sexta temporada de 'El Desafío', programa presentado por Antena 3, llegó a su fin. Tras una espectacular final, Daniel Illescas se coronó como el ganador, llevándose un premio de 30.000 euros que serán destinados a diversas asociaciones.

Esta nueva edición ha sido un éxito rotundo en cuanto a audiencias, y Atresmedia ya está trabajando en la preparación de la siguiente temporada, que promete seguir cautivando a su público con los nuevos participantes.

Uno de los nombres más comentados de la sexta edición ha sido el de Jessica Goicochea, expareja de Marc Bartra, quien estuvo a punto de ganar el premio de 30.000 euros. Su prueba final consistió en un baile acrobático que dejó al público de 'El Desafío' de pie.

Sin embargo, su participación ha generado controversia en las redes sociales. Muchos cuestionan su desempeño en el concurso, ya que la mayoría de sus pruebas fueron de baile, mientras que no participó en las pruebas más extremas del formato, a excepción de la apnea, donde logró una impresionante marca de 3 minutos y 52 segundos.

Varios usuarios de X, antes conocido como Twitter, expresaron su malestar: "Este tipo de pruebas lo ha hecho en todo el programa y encima es una de las finalistas", "Pero, Jessica ha hecho algo más que bailar en 'El Desafío', siempre son las mismas pruebas" o "¿Para eso la llamaron?".

El adiós de Jessica Goicoechea de 'El Desafío'

Antes de la gran final de 'El Desafío', la expareja de Bartra quiso compartir unas palabras de agradecimiento a todas las personas que trabajan en el formato de Antena 3: "Son el mejor equipo de la historia".

"A nivel persona, nunca me había enfrentado a televisión, al público... Es algo que llevaba muy mal: hablar en público. Por ejemplo, en mis redes sociales nunca jamás hablo, soy muda", expresó a través de su cuenta de Instagram.

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Los últimos días de Goicoechea en 'El Desafío' no fueron nada sencillos, ya que estuvo enferma: "Recuerdo esa última semana durísima con fiebre, sin fuerzas y con dolores por todo el cuerpo, pero gracias al equipo de baile siempre por la buena energía y hacérmelo pasar siempre increíble".