Jeremy London, cirujano, desvela que caminar es beneficioso, pero no lo suficiente para mantener los huesos fuertes

Todos estamos de acuerdo en que el sedentarismo no otorga ningún beneficio. Y una de las mejores soluciones es muy económica y sencilla de realizar: caminar, simplemente. Por ello, no son pocas las personas en que han implementado en su rutina diaria un paseo, sea breve o largo, con el objetivo de mejorar la circulación, intentar controlar su peso, reducir el estrés y mejorar, en definitiva, su salud cardiovascular y general. Sin embargo, este ejercicio puede no ser suficiente.

Un conocido cirujano y divulgador en redes sociales, Jeremy London, ha compartido una serie de consejos para aquellas personas que solo caminan y no practican ejercicio más allá de mencionado.

Un mensaje que va especialmente dirigido a personas que superan los 40 años, pues a partir de esa edad, el cuerpo experimenta cambios fisiológicos que afectan la densidad mineral ósea, que se ve reducida con facilidad.

Esto puede aumentar el riesgo de osteoporosis y la aparición de fracturas. Por ello, el mencionado cirujano aconseja mantener y mejorar la fortaleza estructural de los huesos. ¿Cómo? Pues lo que más recomienda son ejercicios de fuerza. Lejos de lo que muchos pueden pensar, creyendo que los ejercicios de cardio son más que suficientes, los de fuerza son los que más pueden ayudar a mejorar la salud en este sentido.

“Caminar no fortalece los huesos, y las mujeres de mediana edad deben saberlo especialmente. Caminar es increíble. Se lo recomiendo a todos mis pacientes.

Pero esta es la verdad. Caminar por sí solo no aumenta significativamente la densidad mineral ósea. Simplemente, no crea suficiente carga mecánica para indicar a los huesos que deben fortalecerse”, asegura el experto.

“Si confía únicamente en caminar para proteger sus huesos, se está perdiendo la herramienta más poderosa que tenemos. La verdadera revolución: el entrenamiento de resistencia. [...] Sigue caminando, es fantástico para tu salud en general. Pero si te preocupa la fortaleza ósea a largo plazo, el equilibrio y la preservación de la independencia, ponte debajo de una barra, levanta pesas, entrena tus músculos y tus huesos", concluye.