Jennifer Lopez (56 años): "A medida que envejecemos perdemos músculo, por eso hago pesas"

A los 56 años, Jennifer Lopez sigue siendo un referente de forma física, pero su enfoque ha ido cambiando con el paso del tiempo. Lejos de entrenamientos interminables, la artista ha optado por una estrategia más inteligente: priorizar el entrenamiento de fuerza para cuidar su salud y rendimiento.

Su mensaje es claro: el cuerpo cambia con la edad y la rutina debe adaptarse. "Ahora trabajo de forma más inteligente, no más dura", explica. En ese cambio, las pesas han pasado a ocupar un papel central en su día a día.

La razón es fisiológica. Con el paso de los años, el organismo pierde masa muscular de forma progresiva, lo que afecta a la fuerza, la estabilidad y la movilidad. Frente a este proceso, el entrenamiento de fuerza se convierte en una herramienta clave para frenar el deterioro y mantener la funcionalidad.

Además de preservar el músculo, este tipo de entrenamiento aporta beneficios adicionales. Mejora el equilibrio, protege las articulaciones y reduce el riesgo de lesiones, algo fundamental a medida que avanza la edad. También activa el metabolismo, ayudando a mantener un gasto energético más eficiente incluso en reposo.

La cantante Jennifer López, de vacaciones / Sport

Otro de los aspectos que destaca la artista es la eficiencia. Sus entrenamientos rondan los 40 minutos, pero están diseñados para aprovechar al máximo cada ejercicio. La tendencia actual, respaldada por especialistas, apunta precisamente a sesiones más cortas, pero mejor estructuradas.

Este enfoque demuestra que no es necesario pasar horas entrenando para obtener resultados. La clave está en la intensidad, la técnica y la constancia, fundamentos imprescindibles si quieres notar un cambio físico de verdad.

Más allá de su caso, el mensaje es aplicable a cualquier persona. Empezar con ejercicios básicos, introducir cargas de forma progresiva y mantener la regularidad son pasos suficientes para incorporar la fuerza a la rutina.

Porque, como refleja la experiencia de Jennifer Lopez, el objetivo no es solo verse bien, sino mantenerse fuerte, activo y funcional con el paso del tiempo.