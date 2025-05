Jeimy Báez revela la identidad del padre de su hijo en 'De viernes'

En los últimos días, Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, ha visitado el plató de '¡De viernes!', para ser entrevistada. La joven anunció recientemente su embarazo, y ha desvelado la identidad del padre durante el programa de Telecinco.

La televisiva comenzó relatando que se enteró de su estado "a los 20 días de estar concursando en GH Dúo". Báez se encontraba mal, pero pensó que se trataba de "la ansiedad y los nervios" de participar en el concurso.

La exnovia de Costanzia explicaba en la emisión cómo sucedió todo: "Empezaron las náuseas y al final pedí una prueba. Hicimos la broma para Marieta y luego pedí un test para mí, la sorpresa es que me dio positivo a mí".

No obstante, la noticia dejó una gran incógnita hasta el pasado viernes: la paternidad de la criatura. Desde entonces, la prensa del corazón ha estado sondeando dos nombres: Miguel Cortés y Yulen Pereira.

En este contexto, los colaboradores de '¡De viernes!', preguntaron su identidad en la entrevista. "Nunca hemos sido pareja, nos hemos estado conociendo, es evidente, nos habéis pillado en varias ocasiones. De mi boca no va a salir quién es el padre de mi hijo, no voy ni a confirmar ni a desmentir, es un tema delicado", explicaba entre lágrimas la joven.

A pesar de sus intenciones, Jeimy Báez terminaba afirmando que se trataba de Yulen Pereira. "Antes de empezar 'GH DÚO' nos empezamos a ver y hacíamos cosas juntos pero no había nada serio. Después del programa nos reencontramos. No fue el comienzo de nada. Se lo conté".

Por el momento, la televisiva ha asegurado que será ella quien se encargue de criar al pequeño. "Voy a ser madre soltera porque la decisión de seguir con el embarazo ha sido mía. Sola no estoy. No sé qué papel tendrá él más adelante, de momento me encargo yo de todo. No es un drama ni soy víctima de nada".

En este momento, también ha explicado cuál es su relación con el ex de Anabel Pantoja. "En la actualidad Yulen y yo no nos hablamos, desde que salió aquella portada en la que se nos veía juntos no tenemos ninguna relación", terminaba diciendo.