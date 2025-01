Jeimy Báez revela las confesiones de Carlo Constanzia antes de su relación con Alejandra Rubio

El drama vuelve a ser el protagonista en 'GH DÚO'. Jeimy Báez, una de las concursantes, ha soltado una bomba que está dando mucho de qué hablar. Según ella, Carlo Constanzia, su ex y el hijo de Mar Flores, le seguía enviando mensajes incluso cuando ya estaba con Alejandra Rubio. Y no cualquier mensaje: hablamos de declaraciones apasionadas que dejaban a Jeimy, cuanto menos, confundida.

En una conversación dentro de la casa, Jeimy detalló lo sucedido: "Lo dejamos. Él empezó con ella pero seguía escribiéndome. Horas antes de que salieran las fotos con Alejandra, me decía que yo era 'el amor de su vida' y que no entendía cómo habíamos terminado así". Estas declaraciones, realizadas con la presencia de Ion Aramendi, no solo llamaron la atención de los espectadores, sino que también generaron revuelo en el plató.

En una conversación dentro de la casa, Jeimy detalló lo sucedido: "Lo dejamos. Él empezó con ella pero seguía escribiéndome. Horas antes de que salieran las fotos con Alejandra, me decía que yo era 'el amor de su vida' y que no entendía cómo habíamos terminado así". Estas declaraciones, realizadas con la presencia de Ion Aramendi, no solo llamaron la atención de los espectadores, sino que también generaron revuelo en el plató.

Por si fuera poco, Jeimy aseguró que las famosas fotos fueron el detonante que la empujó a hablar públicamente sobre su experiencia. "Entré a 'GH DÚO' para que se deje de asociarme con ellos", sentenció, dejando claro que, aunque el tiempo haya pasado, este tema seguía siendo recurrente en su vida.

Carmen Borrego, siempre pendiente desde el plató, tuvo algo que decir al respecto. Según la colaboradora, "es momento de superar esta historia", y aunque considera que Jeimy tiene derecho a hablar de su relación con Carlo, no le parece justo que siempre se mencione a Alejandra Rubio en el contexto.

Por su parte, la defensora de Jeimy no tardó en intervenir, afirmando que los mensajes de Carlo existieron y que ella misma los había visto. Sin embargo, Borrego insistió en que Carlo tenía total libertad de actuar como quisiera una vez que su relación con Jeimy había terminado: "Ella fue quien lo echó de casa", añadió con tono crítico.

A pesar de las opiniones divididas, Jeimy dejó claro que su intención no es revivir el pasado, sino cerrar un capítulo que la ha perseguido. Con una sonrisa nerviosa pero firme, reafirmó que Carlo intentó justificar su comportamiento, asegurando que "si le hubiera dejado explicarse, nada de esto habría pasado".

Este enredo ha puesto de nuevo el foco en 'GH DÚO' y en cómo las historias personales de sus concursantes capturan la atención del público. ¿Qué más sorpresas tendrá Jeimy bajo la manga? Lo que queda claro es que esta historia todavía tiene muchas aristas por explorar.