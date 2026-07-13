Javier Quintero, médico: "El 65% de nuestras conversaciones son sobre personas que no están presentes. Y no, no es cotilleo"

Los cotilleos surgen a diario, en todas partes. El chisme forma parte de la cotidianidad, entre amigos, familiares y parejas. Desde la escuela hasta el trabajo, pasando por casa, hablar sobre otras personas y sus asuntos de manera inofensiva o maliciosa forma parte de la sociedad.

No obstante, estos rumores pueden ser ofensivos para sus protagonistas, especialmente si no son ciertos. En este sentido, Sócrates tenía una teoría sobre los tres filtros que debía cumplir un cotilleo para saber si merecía la pena compartirlo con alguien.

Cotilleo / Pexels

El Doctor en medicina, Javier Quintero, jefe de servicio Psiquiatría y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha compartido una publicación en redes sociales hablando sobre la reflexión del filósofo griego, así como los resultados de un estudio en Antropología sobre los cotilleos.

Durante el vídeo, Quintero explica cómo en 1966 el antropólogo Robin Dunbar (Liverpool, 1947) descubrió que el 65% de nuestras conversaciones son sobre personas que no están presentes. De hecho, el biólogo británico resaltó que "el cotilleo no es un defecto sino que es una herramienta de supervivencia social".

Según el divulgador, lo más sorprendente es que no es algo nuevo, "es algo que el cerebro lleva haciendo esto desde nuestros orígenes". Este comportamiento no solo responde al interés sobre la información externa, también forma parte de la manera en la que nos relacionamos en sociedad.

"Cuando hablas de alguien con otra persona, tu cerebro libera oxitocina, la hormona del vínculo, y es una forma de decirte que estás conectado, que estás a salvo y que perteneces al grupo", detalla el doctor Quintero. En definitiva, se trata de una conducta humana.

Chisme / Pexels

Ahora bien, la ética nos dice que cotillear puede ser incorrecto. Por lo tanto, es importante tener responsabilidad sobre la manera en que se difunde un rumor. "No todo vale cuando hablamos de los demás", recuerda el docente. Por este motivo, Quintero evoca las 3 preguntas de Sócrates para decidir qué información o cotilleo merece la pena o no compartir.

Primeramente, el individuo debe preguntarse si lo que dice es verdad. Es decir, si la persona sabe con certeza que lo que va a contar es cierto. A continuación, es relevante saber si es bueno, en concreto, si la información dice algo positivo sobre la persona. Por último, el filtro final consiste en saber si este dato tiene alguna utilidad. "Hablar de los demás nos conecta, lo que decimos es lo que puede marcar la diferencia", sentencia el médico.