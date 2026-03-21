Javier Ocaña, crítico de cine, explota contra 'Torrente, presidente': "La película es malísima"

La saga de Torrente siempre ha generado opiniones muy polarizadas: cuenta con seguidores fieles que disfrutan de su estilo, pero también con críticos muy duros que rechazan su propuesta. Santiago Segura ya anticipaba antes del estreno que su nueva película no dejaría indiferente a nadie y que las críticas llegarían pronto, algo que efectivamente ha sucedido.

Más allá de las valoraciones, los datos iniciales han sido contundentes. La película Torrente, presidente ha logrado posicionarse como una de las mejores aperturas del cine español, alcanzando el cuarto puesto histórico en su primer fin de semana en taquilla. Durante esos primeros días, la cinta se situó como la más vista, superando los 7,2 millones de euros de recaudación. Este éxito comercial confirma que, independientemente de las críticas, el personaje sigue teniendo un fuerte tirón entre el público.

No fue hasta el lunes cuando los críticos pudieron ver la película en un pase de prensa. A partir de ese momento comenzaron a publicarse valoraciones más elaboradas, algunas de ellas especialmente duras.

Javier Ocaña cuestiona la falta de humor

Uno de los comentarios más contundentes ha sido el del crítico Javier Ocaña, quien calificó la película de muy deficiente tanto en su desarrollo como en su planteamiento. Según explicó, no consiguió reírse en ningún momento a pesar de tratarse de una comedia.

"Muy mala en pantalla y muy mala en lo que sería el papel. Cuando me refiero al papel no es que haya visto el guion, sino a lo que dicen los personajes, que se supone que estaba escrito. La verdad es que no me reí ni una sola vez, y es una comedia", compartía su opinión en 'Hoy por hoy'.

Ocaña también destacó que, en la sala donde vio la película, apenas se escucharon risas. Aunque reconoce que la reacción del público puede variar según el contexto y el tipo de espectadores, su experiencia fue claramente negativa.

En cuanto al contenido, criticó que el humor se basa en chistes fáciles y repetitivos, similares a los que se escuchan en conversaciones cotidianas sin demasiada elaboración. Señala además la ausencia de ironía, sutileza o ingenio en los diálogos.

"Y además, muchos de ellos ni siquiera están interpretando: están haciendo de sí mismos, porque son auténticos 'cuñados'. La película está llena de gente muy famosa, de todo el espectro político, encantada de aparecer en 'Torrente'. Allá cada cual con sus decisiones", decía Ocaña.

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Por último, cuestionó la ejecución cinematográfica en general, incluyendo el ritmo, la interpretación y el uso de cameos. En su opinión, la falta de habilidades cómicas en muchos participantes y la escasa calidad del guion hacen que el resultado final no funcione como comedia.