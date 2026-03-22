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Jornada laboral

Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"

El joven de 21 años relata en su canal de TikTok cómo es su jornada laboral desde las siete de la mañana

Sobrevivir a un infarto con 46 años y ayudar a otros a superarlo: "Los autónomos se estresan mucho pensando en no poder trabajar al día siguiente"

Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.-

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.- / J.J.Guillen / EFE

Patricia Páramo

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Jorge Morales, experto, avisa de la crisis energética: "Mucho mayor que la de los años 70"

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