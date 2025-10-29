SOCIEDAD
Javier Morant, autónomo: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana"
El joven, de 21 años, comparte a través de TikTok cómo es su jornada laboral
El pasado mes de febrero, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, presentó una propuesta para reducir la jornada laboral máxima legal en España a 37'5 horas, donde lo más destacado de la propuesta era que no iban a reducir el salario de la nómina. Además, el objetivo era claro: mejorar la conciliación laboral y combatir la precariedad.
La medida presentada por la política no pasó desapercibida, sobre todo para los autónomos, debido a que es muy difícil de llevar a la práctica porque no tienen un horario fijo. Sus jornadas siempre dependen del volumen de trabajo, la demanda del cliente, la necesidad de ingresos y de su propia ambición profesional.
Gracias a las redes sociales, Javier Morant, conocido en redes sociales como @morantttttt, realizó un vídeo en TikTok para destapar cómo es un día completo trabajando con él.
El creador de contenido no tuvo piedad contra Yolanda Díaz y empezó el vídeo con una indirecta: "Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo se pueden trabajar 37 a la semana".
Su jornada laboral comienza a las 7:00 de la mañana, momento en el que se pone al día redactando algunos correos y realizando diversas gestiones. También tuvo que atender las llamadas del proveedor, del asesor y de un cliente por algunos problemas que surgieron durante la mañana.
Después de una mañana ajetreada, Morant hizo una pausa para almorzar y luego acudió a un centro educativo, donde coordina un curso. Por la tarde, volvió a centrarse en su negocio, ocupándose de diferentes tareas administrativas.
Tras una intensa jornada laboral, el joven terminó el día entrenando a un equipo de fútbol. El vídeo, que cuenta miles de visualizaciones y comentarios, está dando mucho de qué hablar sobre los límites de la jornada laboral.
Un usuario comentó que "la gente exitosa no trabaja 14 horas, trabaja solo lo necesario". Otro señaló: "Los demás queremos vivir y no ser esclavos del trabajo".
