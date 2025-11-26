Javier Medina, inversor inmobiliario: "Me han estafado 77 euros por usar el baño una vez"

La factura del agua vuelve a estar en el centro del debate: el inversor inmobiliario Javier Medina denunciará en redes sociales el elevado coste de un recibo correspondiente a un piso recién adquirido y prácticamente sin uso. Medina asegura que el inmueble estaba cerrado y que únicamente se utilizó el baño una vez, pero aun así recibió una factura de 77,91 euros, una cantidad que considera desproporcionada y "llena de cargos incomprensibles".

Según explica este inversor inmobiliario, su consumo real fue a mínimo: 10,89 euros de cuota de servicio y 2,35 euros de consumo. Sin embargo, la cifra final se disparó debido a una larga lista de cargos adicionales.

Javier Medina detalla conceptos como "cuota de servicio transitoria" (3,87 y 2,19 euros) y "cuota de consumo transitoria" (1,92 y 1 euro), además de una llamativa "tarifa por comprar agua SAR", que asciende a 10,73 euros: "debe ser que alguien va a la tienda a comprar el agua", ironiza.

La factura incluye además una "cuota de conservación de aforo" (2,04 y 0,49 euros) y varios tramos de IVA aplicados sobre casi cada uno de los conceptos: 4,36 euros al 10% y 0,53 euros al 21%. Medina denuncia que esto supone "un impuesto sobre el impuesto", una práctica que, según él, muchos consumidores desconocen.

A estos cargos se suman tasas municipales y autonómicas. El Ayuntamiento, explica, incluye una "cuota de consumo de control de vertidos" de 1,08 euros. La Generalitat Valenciana aplica el canon de saneamiento con 14,83 euros en cuota de consumo y 10,95 euros en cuota de servicio, ambas independientes entre sí.

El resultado: más de 65 euros en impuestos y tasas frente a poco más de 13 euros de consumo real. "La meadita aquella que tiré hace un mes y medio me ha salido por 77,91 euros", resume indignado.

Con esta denuncia pública, este inversor inmobiliario pretende visibilizar una queja creciente entre propietarios, pequeños inversores e inquilinos: facturas con cargos que superan con creces el consumo real. Y una estructura fiscal que en muchos casos es opaca y excesiva.