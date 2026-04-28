Javier Hurtado, oftalmólogo, tumba la teoría de Marcos Llorente: "Quédate calladito porque lo de las gafas no tiene ninguna evidencia científica"

"Claro que no tiene evidencia científica", empieza diciendo Javier Hurtado. En el último año, Marcos Llorente sembró la duda en todos los especialistas acerca los beneficios de usar gafas con cristales amarillas o rojos, tanto en interiores como en exteriores. Un hábito, que según el jugador del Atlético de Madrid, mejoraba la salud biológica y visual.

Llorente difunde un mensaje claro sobre la exposición al sol, y el uso de la luz roja en interiores. Lo ha hecho en múltiples ocasiones a través de su empresa Aureo Lightstyle. El modelo en concreto se llama MarcosMania Día y se encuentra en el grupo de dispositivos de uso personal y diurno. Se diferencia de otras gafas de la marca por sus cristales amarillos y su montura de pasta negra.

Las gafas amarillas se utilizan en interiores durante el día para filtrar el 'exceso de luz azul' de pantallas y luces LED. Las gafas rojas se emplean de noche para bloquear totalmente la luz azul, optimizando el sueño y la producción de melatonina.

"El problema es que, claro, si lo adornas de una forma que suena lógico, como lo de las cuevas, no es verdad. Si te las quieres comprar porque estás más cómodo fenomenal. No lo promuevas en redes sociales, sobre todo, si tienes 2 millones de seguidores, porque habrá uno de cada mil que te siga y crea que es maravilloso", dice el especialista en COPE.

La principal función es evitar la exposición a la luz azul en espacios interiores, que proviene de bombillas o teléfonos, por ejemplo, y así acompasar los ritmos de vigilia y sueño con el ciclo natural del sol. "Muchos me habéis hablado de genética y de privilegio. Y quiero decir algo con calma. Partiendo de que cada uno vive como le da la gana y todo es respetable", escribía el lateral colchonero en un mensaje reflexivo en una historia a través de sus redes sociales hace semanas.

La teoría no está contrastada ni respaldada

La realidad, es que estas gafas no tienen evidencia científica. Pueden tener beneficios, pero no los que afirmaba Marcos Llorente en sus historias, y más siendo futbolista. "Quédate calladito, las usas en tu casa y ya está, pero no hay evidencia científica que soporte el uso de las gafas para dormir mejor. Haz ejercicio, duerme poquito, no uses el móvil una hora antes de ir a dormir, acomoda tu vida que será más efectivo que usar las gafas rojas", decía Hurtado, respondiendo a la pregunta en relación a Marcos Llorente.

Muchos expertos advierten que no existe evidencia científica sólida que demuestre beneficios directos para la salud ocular, tratándose principalmente de una ayuda para la higiene del sueño o un efecto placebo. Algunos sugieren utilizarlas principalmente antes de dormir (después de las 20:00 h) para reducir la fatiga visual y favorecer la producción de melatonina.

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"Si no tienes estudios que respalden eso, los oftalmólogos, no lo vamos a recomendar. Úsalos si te da la gana, pero no porque haya un respaldo científico", concluía.