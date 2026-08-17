Javier García, pensionista y exmotorista del metro en Barcelona: "Lo normal es que un conductor sufra uno o dos arrollamientos"

Conducir un metro es una gran responsabilidad de la que dependen miles de personas cada día, sobre todo si como en el caso de Javier García, exmotorista de metro, cumples con tu labor en Barcelona. Pero también hay una parte oscura: los arrollamientos.

Así recuerda un exmaquinista de Barcelona los ocho arrollamientos que vivió durante su carrera

Javier García es una de las grandes anomalías en cuanto a los conductores profesionales de metro ya que, como bien señala él mismo, lo habitual es que un conductor sufra uno o dos a lo largo de su trayectoria. En su caso llegó a vivir ocho arrollamientos durante su trayectoria profesional.

En una nueva entrevista en 'El Periódico' Javier, que ahora es pensionista, se ha abierto acerca de lo que fueron aquellos años de conductor profesional de metro y cómo le marcaron los diversos casos de arrollamiento que vivió durante su tiempo en activo.

Lo verdaderamente sorprendente es que Javier no ha querido olvidar, sino llevarlo consigo. Es por ello que en el brazo lleva un tatuaje en el que se puede apreciar un vagón de metro y una bola con el número ocho, en recuerdo de las ocho personas fallecidas en aquellos episodios.

Dicho esto, Javier no considera que los arrollamientos mancharan su vida en el metro. Sí, reconoce el dolor de haber quedado involuntariamente involucrado en las decisiones de aquellas ocho personas, pero asegura que nunca permitió que esos episodios borraran el cariño que sentía por su profesión.

VALENCIA. TORRENT. VLC. HOR. Regresa el metro a la zona dana. Torrent Avinguda / Fernando Bustamante / LEV

Pese a lo que comenta Javier, no puede negar que tanto su primer arrollamiento como el último se quedaron con él para siempre. Sobre todo dado que en el primer caso solo hacía unos meses que había empezado a trabajar con TMB

Javier recuerda que se encontraba en la cabina haciendo la hoja de ruta con su compañero, cuando de repente ocurrió el arrollamiento: estaban llegando a la parada de 'Hospital Clínic' y una chica apareció de la nada y, corriendo, se lanzó contra el metro.

VALENCIA. TORRENT. VLC. HOR. Regresa el metro a la zona dana. Torrent Avinguda / Fernando Bustamante / LEV

Lo más trágico del incidente es que, según recuerda Javier, junto al cuerpo encontraron una carta dirigida a su padre en la que pedía disculpas por sus resultados académicos. Un detalle especialmente doloroso, aunque por sí solo no permite explicar las circunstancias que llevaron a aquella joven a tomar esa decisión.

Las historias de Javier recuerdan además que detrás de cada arrollamiento existen personas, familias y circunstancias complejas que no pueden reducirse únicamente al instante en el que ocurre la tragedia. También muestran una realidad menos visible: el impacto que estos episodios pueden dejar durante años en los trabajadores que los viven desde la cabina.