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NUTRICIÓN

Javier Fernández, nutricionista y farmacéutico: "El ayuno de 24 horas es una terapia que ahora mismo se está utilizando mucho"

El experto y divulgador ha hablado sobre los beneficios del ayuno intermitente

Ayuno intermitente

Ayuno intermitente / .

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En los últimos años, el ayuno intermitente se ha comenzado a considerar como un método efectivo para la pérdida de peso. No obstante, es importante destacar que no se trata de una dieta, pues implica una restricción de horarios para la ingesta, pero no limita las calorías.

En este contexto, Javier Fernández Ligero, farmacéutico y nutricionista, concedió una entrevista a la revista Men's Health en la que habló sobre los ayunos de 24 horas o más.

"El ayuno de 24 horas es una terapia que ahora mismo se está utilizando mucho en el ámbito a nivel nutricional, ya que se ha visto que el ayuno también es una estrategia nutricional que, de forma alargada, tiene muchos beneficios a nivel terapéutico", comenzó el experto.

"Sobre todo va a regenerar todas las células y va a actuar sobre el sistema nervioso", añade Fernández Ligero. Además, el especialista recomienda que la última ingesta debe ser "en la hora de la comida" y tiene que hacer una ingesta alta rica en grasas.

El ayuno intermitente se basa en la restricción del tiempo en el que se puede comer sin que exista ninguna limitación de los alimentos que se pueden ingerir.

El ayuno intermitente se basa en la restricción del tiempo en el que se puede comer sin que exista ninguna limitación de los alimentos que se pueden ingerir. / EP

"Huevos, salmón, aguacate, frutos secos... De esa forma vamos a obtener una energía más sostenida en el tiempo y que nos permita esa ruta de la autofagia de ser reciclada a nivel metabólico e intestinal", detalla el nutricionista.

Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la autofagia es un "proceso por el que la célula descompone y destruye proteínas viejas, dañadas o anormales, y otras sustancias en su citoplasma". De hecho, también ayuda a "destruir virus y bacterias que causan infección".

Para romper el ayuno, Fernández sugiere hacer que "a lo largo del ayuno tomar caldos y sopas, de verduras y de huesos. Y se hace para mineralizarnos y que no nos falten los minerales. Y luego yo siempre recomiendo romper ese ayuno con piña o papaya para ir preparando el tubo digestivo con las enzimas digestivas que ambas tienen".

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A partir de este momento, el farmacéutico recomienda incluir con mucho cuidado "carnes blancas o pescados blancos para no darle demasiado trabajo a ese tubo digestivo".

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