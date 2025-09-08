Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Javier Díaz-Giménez, economista: "Si los salarios en España son bajos es porque..."

Muchos trabajadores tienen dificultades para llegar a final de mes a pesar estar en el mercado laboral

Javier Díaz Giménez en 'laSexta Xplica'

Javier Díaz Giménez en 'laSexta Xplica' / La Sexta.

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En los últimos años, la inflación ha afectado a miles de hogares españoles. El coste de la vida ha aumentado por encima de los salarios, y cada vez resulta más complicado llegar a fin de mes.

Este escenario perjudica gravemente a la población joven, que a pesar de estar en el mercado laboral tiene dificultades para comprar una vivienda. En este contexto, el economista Javier Díaz-Giménez ha hecho un análisis sobre los salarios en 'laSexta Xplica'.

El colaborador del programa ha compartido una polémica opinión que ha generado debate entre el resto de tertulianos y la audiencia. Según el economista, los salarios son bajos porque "desgraciadamente" el nivel de productividad es también bajo.

"El máximo salario que te pueden pagar es el valor de tu productividad. Nadie te puede pagar ni un euro más. Da igual que pongas el salario en 1.200 o en 3.000. Nadie te va a contratar y te va a pagar por encima de productividad. Y el mínimo salario que te pueden pagar es tu coste de oportunidad", apunta Díaz-Giménez.

Seguidamente, el economista ha hecho una comparación para explicar su punto de vista: "A un futbolista no le puedes pagar menos de una millonada porque se va a otro club que sí le paga esa millonada", ha detallado.

"Por lo cual, todo el que quiera contratar a una estrella deportiva le tienes que pagar una millonada porque ese es su coste de oportunidad. Si los salarios en España son bajos es por dos razones" anunciaba Díaz-Giménez.

"Porque la productividad, desgraciadamente, de muchos españoles es muy baja y porque su coste de oportunidad también lo es. Y eso hace que los salarios sean bajos", zanjaba el colaborador de 'laSexta Xplica'.

Finalmente, Díaz-Giménez ha hecho otra reflexión sobre "todos los seguros sociales nos ayudan a llegar a final de mes y nos protege de muchos riesgos. Nuestras vidas, con esos salarios bajos y meses caros, siguen siendo unas vidas magníficas".

